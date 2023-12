Prima de diciembre: lo que debe tener en cuenta si la invierte en un CDT

La prima de servicios de diciembre, es un derecho al que tienen acceso todos los trabajadores formalmente vinculados con alguna empresa o entidad, corresponde a una retribución que realizan los empleadores por los beneficios económicos y sociales que tiene el empleado.

Esta prestación consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se paga en dos cuotas durante el año. La primera en el mes de junio y la segunda durante los primeros veinte (20) días del mes de diciembre.



El pago de la prima de servicios debe hacerse sin importar el tiempo laborado. Este pago se hará proporcional al tiempo de permanencia del empleado en la empresa



Tenga en cuenta que si se encuentra en alguna situación que le genere una incapacidad en el trabajo o en licencia de maternidad, el tiempo de la incapacidad o de la licencia no se puede descontar para la liquidación de la prima de servicios, pues en estos casos no se suspende el contrato de trabajo.



Además si no le reconocen o pagan la prima de servicio, existen mecanismos que le permitirán obtener el pago de lo debido y la indemnización por los daños causados.



Tenga en cuenta que entre las opciones de inversión a las que suelen recurrir los empleados con este dinero adicional están los Certificado de Depósito a Término porque son productos financieros ofrecidos por entidades bancarias, en los cuales se deposita una suma de dinero a un plazo determinado.

Trate sus ahorros como un gasto fijo y destine una parte de sus ingresos antes de cualquier otro gasto.

¿Por qué se usan los CDT para inversión?

Los CDT son vistos como una herramienta de ahorro por que una vez se entrega el dinero no puede ser retirado por cierta cantidad de tiempo, pero a cambio se recibe una tasa de interés fija.



Esta es una opción de inversión accesible y sencilla que no requiere de muchos conocimientos financieros.



Entre los aspectos que se pueden considerar a la hora de decidir si destinar un monto a un CDT hay dos que se destacan: rendimiento y seguridad. En el primer caso, este punto está garantizado por el banco, lo que significa que el inversionista no corre el riesgo de perder su dinero.



Los CDT han ganado terreno como una opción de inversión atractiva por su combinación de solidez y rendimiento. De hecho, según los expertos en inversiones, los CDT son considerados una inversión de bajo riesgo, lo que los convierte en una elección popular entre los inversionistas conservadores, pero también en aquellos más experimentados que buscan tener un equilibrio en su cartera con activos de liquidez y renta fija.



Tenga en cuenta que, al igual que con otros productos financieros, los CDT también están expuestos a algunos factores como la variabilidad de las tasas de interés y la capacidad de pago de la entidad financiera. En ese sentido, es clave informarse antes de realizar una inversión.

