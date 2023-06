En junio los trabajadores con contrato indefinido, fijo y, en general, aquellos que cumplen las condiciones de empleado dependiente tienen derecho a la prestación social de la prima, que es el pago de 15 días de salario.

La Ley 1788 del 2016 establece la obligación del empleador de pagar a sus empleados la prima de servicios, que corresponde a 30 días de salario por año. El pago se divide en dos: uno a mitad de año, específicamente en el mes de junio hasta el 30 del mes, y otro a más tardar los primeros 20 días de diciembre.



Para muchos el tener este dinero extra se vuelve un problema, pues no saben en que gastarlo o cómo invertirlo.



Estos recursos se pueden ahorrar para el caso de alguna emergencia o necesidad. O incluso se pueden invertir y generar un ahorro. Por eso expertos de Liberty Seguros han dado cuatro consejos para el uso de la prima.

Evite las compras innecesarias

Si bien por ahora pueden existir promociones, descuentos e incluso oportunidades de ofertas, no es bueno que gaste en algo que en el largo plazo no va a utilizar.



El tener un ingreso adicional puede resultar en llenar el cupo de la tarjeta de crédito en compras online o domicilios y el problema es que estos gastos que no se ven reflejados en las finanzas inmediatamente, sino que pueden convertirse en un problema a fin de mes.



Piense muy bien antes de gastar y más cuándo se trata de usar el cupo de la tarjeta de crédito.​

Cuide los gastos hormiga

Esos pequeños gasto que tiene a diario o esas cosas que no se usan todo el tiempo, como las suscripciones mensuales a un servicio de streaming,pueden afectarle el presupuesto.



Lo complejo es que, al tratarse de bajas sumas de dinero, generalmente el gasto pasa inadvertido.



Este tipo de consumos, más compulsivos que estratégicos, podrían afectar de forma negativa el bolsillo de los usuarios. Así que ahí no debe gastar los recursos extra en ese tipo de 'gustos'



Es importante que en el presupuesto mensual tenga un espacio para los gastos y que además comience a sumar las pequeñas compras, de tal forma que este presupuesto tenga un límite de gastos.

Facebook Twitter Linkedin

El ahorro inteligente, considerándolo como un gasto esencial, nos permite crear un fondo de emergencia, invertir en proyectos futuros y garantizar nuestra estabilidad financiera a largo plazo. Foto: istock

Haga una lista de gastos mensuales

Es fundamental hacer una lista de los gastos mensuales –transportes, servicios públicos, alimentación, entre otros– para así poder llevar un registro de lo que mes a mes se invierte en lo esencial con el fin de revisar lo que se gana y se puede llegar a ahorrar.



Anotar los gastos que se van dando en el día a día, permitirá a fin de mes, pueda hacer un balance del dinero que se está ganando, así como del que se está gastando.



Lo importante aquí es llegar a no gastar más de lo que se gana, ese es el propósito. Adicionalmente, se puede identificar cuales pueden ser gastos innecesarios que se deben reducir o eliminar.

Cocine en casa

Al cocinar en casa se miden los gastos de manera más exacta. Puede tener un presupuesto y comprar de acuerdo con la necesidad.



Una buena recomendación para no comprar de más es hacer una lista de menús diarios de la semana, de esa forma cuando se compre en el supermercado estarán identificados los productos necesarios a comprar.



Con estos sencillos consejos se estará más preparado y consciente a la hora de recibir la prima y organizar las finanzas, realizar compras inteligentes, tomar las mejores decisiones económicas e incluso invertir el dinero en algo que pueda generar utilidades al bolsillo. El ahorro es cuestión de preparación.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a Laules@eltiempo.com

Más noticias