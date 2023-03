Falta muy poco para las vacaciones de Semana Santa, un espacio para que los colombianos descanse de sus labores y los devotos conmemoren la Pasión de Cristo. Asimismo, algunas personas suelen salir de viaje o hacer diferentes actividades en esos días festivos, sin embargo, es importante que organice sus finanzas para evitar gastos de más en este tiempo.



En ese sentido, le brindaremos unos consejos para que pueda cuidar de su bolsillo en estos días de descanso.

Consejos para no gastar dinero de más en Semana Santa

1. Realice un presupuesto. Es muy importante que en un Excel o en una hoja de papel cree un presupuesto con el dinero que podría gastar a diario. Esto lo ayudará a conocer con exactitud el dinero que tiene para gastar en cada una de las actividades que piensa hacer.



2. Conocer cómo financiará sus gastos. Como es un tiempo corto se aconseja que haga uso de sus ahorros. Pero, en el caso de que no los quiera usar, se recomienda que investigue los beneficios que le ofrece su banco cuando utiliza su tarjeta de crédito, así como millas, convenios con hoteles, puntos, entre otras.



(No deje de leer: Semana Santa 2023: ¿Cuándo salen a vacaciones y cuándo es el regreso?).



3. Colocar una sola cuota en la tarjeta de crédito. Si en su viaje va a utilizar la tarjeta de crédito, lo recomendable es diferir sus compras a una sola cuota si es de comida, diversión o un gasto pequeño. Si es más grande se aconseja que lo difiera en el menor tiempo posible para no pagar más intereses.

Facebook Twitter Linkedin

Si en su viaje va a utilizar la tarjeta de crédito, lo recomendable es diferir sus compras a una sola cuota. Foto: iStock

4. Controle sus gastos diarios. Una vez tenga el presupuesto es necesario que lo controle, pues seguramente va a encontrar varias cosas que quiera comprar. Además, se recomienda que guarde un poco de dinero por si en algún momento lo llega a necesitar o se le presenta una calamidad.



(No deje de leer: ¿Cómo organizar su maleta de viaje para Semana Santa?).



5. Sí va a viajar en carro. Si piensa viajar en carretera es recomendable que haga una lista de los posibles gastos que tendrá como combustible y peajes. Además, revise como se encuentra su vehículo antes de salir para que no vaya a tener ningún accidente o gastos inesperados.



6. Sí va a viajar en avión. En esta temporada los vuelos se suelen poner demasiados costosos, por esta razón unos meses antes se recomienda comprar sus tiquetes y el mejor plan para su estadía.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

Más noticias

Planee su viaje de Semana Santa de la mejor manera con estas ideas

Atentos: así puede postularse a vacantes laborales en la Dian; queda poco tiempo

Ojo: la Dian adelanta cobros a contribuyentes morosos, podrán obtener beneficios