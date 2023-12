Presupuesto: Así se debe hacer para el 2024

Al acercarse el nuevo año, surge la necesidad de tomar decisiones clave sobre la gestión de las finanzas personales.



Es común tener preguntas como: ¿cuánto destinar a ciertos gastos?, ¿cuánto ahorrar?, ¿qué obligaciones financieras contraer?, ¿cómo planificar para cubrir una deuda?, ¿es beneficioso ahorrar en pareja?.



Los expertos Ximena Rubio, entrenadora internacional de Inteligencia Financiera y Desarrollo Personal, y Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria entregaron algunas recomendaciones.

De acuerdo con Rubio, “lo que tú no administra no se multiplica y en el dinero, como todo en la vida, la organización es indispensable si quiere crecer. Lo que no se mide no se controla (…) el presupuesto en el tema de educación financiera es indispensable para que también empiece a visualizar cuáles son las prioridades, esos le va a ayudar a fijar tus prioridades de vida con el recurso que hay, con lo que tiene, con lo que recibe; ¿a qué le vas a dar prioridad? La falta de un presupuesto hace que el dinero se vaya gastando día a día”, puntualizó.



Entre tanto, Olarte, destacó la importancia de contar con un presupuesto real y saber con precisión cuánto se destina para el ahorro “¿para qué el ahorro? Normalmente el ahorro es para cumplir algún sueño, para tenerlo por si acaso. Entonces, sí tenemos claro que voy a ahorrar porque el próximo año quiero conocer España, comienzo a tener el incentivo de ahorro (…) si ahorro entre el 15 % y el 20 % de mis ingresos voy a lograrlo un poco más rápido.”

Lo más importante a la hora de organizar sus finanzas es hacer un presupuesto personal y mensual en el que tenga claro sus ingresos y gastos. Foto: IStock

Según Rubio es clave ser consciente de la importancia que se debe dar al dinero en el desarrollo de los proyectos, “el dinero no es el objetivo en sí (…) hagamos conciencia que el dinero es un instrumento que debe ser usado para prosperar, para que tener una mejor calidad de vida, para liberar tiempo y tener menos preocupaciones, pero no es el objetivo en sí”.



Es importante tener los gastos permanentes, los fijos y la cifra máxima que va a tener para ahorrar o para gastar, los que si puede modificar.



"Comprar cosas que no necesita, puede ser la peor idea así sea solo 1000 pesos, porque esas se pagan con trabajo y con el tiempo. En los ingresos hay que mapear si son fijos, si dependen de la labor o no, los que llegan así no se trabaje. También se debe saber que activos se tienen, cuáles se pueden vender y convertir en dinero", explicó Rubio.



Para Olarte en el caso de tener pareja la idea si es importante tener un presupuesto en común, "hacer cuentas, establecer límites y conocer qué sueños se pueden realizar, lo ideal sería que cada uno tenga un presupuesto individual y también uno colectivo".



Sobre la cantidad adecuada para ahorrar es del 10 por ciento del ingreso, " si uno destina 10 por ciento y debe hacerlo de primeras para que no se vuelva parte de los gastos", dijo Rubio.



Según Olarte, es recomendable hacer un ahorro más grande, dejando como base un 15 por ciento de los ingresos, hasta un 20 por ciento, hay que ver también el tiempo en el que se quiere acceder a ese sueño o meta que se tiene, "siempre será mejor hacer algo que no hacer nada, no importa cuánto pero hacerlo ya es una ganancia", agregó.



