¿Prestó plata y no le pagan? Experta de Harvard revela cómo enfrentar a esa persona

Para algunos cobrar el dinero prestado es una de las conversaciones más incómodas, sobre todo si a la persona a la que se le pasó el mismo es un familiar, un amigo o la misma pareja.



Quizá esto no sería un problema, si aquellos personajes cumplieran con los tiempos y los plazos para devolver el valor prestado, sin embargo, cuando este no es el caso, solicitar el mismo devuelta puede ser todo un lío si le cuesta confrontar a la gente.

De acuerdo con Sara Jane Ho, experta en etiqueta formada en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, si la dificultad es intentar recuperar el monto prestado a una persona cercana, puede iniciar con recordatorios amables de manera presencial o por chat que evidencien que necesita el mismo, sin ser descortés.



“Si quiere confrontar a un amigo que nunca le devuelve el dinero, puede enviarle recordatorios amistosos por correo electrónico o en persona diciéndole: ‘Por cierto, ¿tienes los 100 dólares que te presté la semana pasada?", dijo Ho en entrevista para 'CNBC' en la sección 'Make it'.



Este acercamiento debe realizarle luego de haberle dado un plazo de pago al deudor, no con una fecha específica necesariamente, pero sí con un espacio de tiempo prudente como ocho días después o incluso hasta un mes. Aunque esto depende del valor entregado.

Así mismo, tenga en cuenta que si el solicitante le dice un día en concreto en el que le pagará el dinero y este no cumple, no debe dudar en preguntarle por el mismo y su cumplimiento con la técnica descrita anteriormente.



En caso de que sigan ignorando su solicitud, ya sea por semanas o meses, la autora del libro 'Mind Your Manners', también asegura que lo más probable es que el dinero jamás sea reintegrado, así que usted tendrá que asumir el costo de haber confiado en esa persona.



“Mi padre siempre me decía dos cosas. En primer lugar, ni el prestatario ni el prestamista. Esto significa no ponerse en la posición de prestar dinero a amigos o pedirles dinero prestado y endeudarse con otra persona", reafirma la empresaria china.

Lo ideal es que el dinero prestado no supere sus gastos ni tampoco afecte sus finanzas, con ello, si en definitiva no le cancelan la deuda, el monto que perderá no será trascendental para su bolsillo. Foto: iStock

Por otro lado, también debe tener en cuenta la cantidad de dinero que está dispuesto o que debería prestar, ya que el ideal es que no supere sus gastos ni tampoco afecte sus finanzas, con ello, si en definitiva no le cancelan la deuda, el monto que perderá no será trascendental para su bolsillo.



“En segundo lugar, preste solo lo que esté dispuesto a perder. Si realmente no quieren devolverte el dinero, entonces ha aprendido una lección", señala la también presentadora del 'Mind Your Manners' de Netflix.



Así mismo, si debe encontrarse con esa persona de manera frecuente y sabe que es poco probable que le devuelva el dinero, limite sus reuniones a actividades gratuitas o económicas.



En lugar de ir a cenar, puede tomar un café o salir a caminar, ya que esto podría ayudar a mitigar situaciones en el que le quede debiendo dinero durante las salidas, por ejemplo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

