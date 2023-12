Préstamos rápidos para Navidad: así puede usarlos

En época de fin de año muchas personas estarán buscando algo de apoyo financiero para cubrir los gastos de la temporada o los imprevistos.



Tanto los bancos, entidades financieras y aplicaciones intentarán quedarse con la mayor cantidad de clientes, como las personas podrán usar esa situación a su favor para obtener la mejor oferta posible o solucionar las deudas y empezar el año nuevo libres de deudas.

La idea es que cuando obtenga un crédito, sea fácil de tomar, sea rápido, con una tasa de interés aceptable, que no le demande mucho papeleo y por supuesto, que sea en una entidad confiable.



El principal consejo es que revise las tasas de interés ofrecidas, pero también el costo total del préstamo, es decir, lo que deberá pagar cuando se incluyan las comisiones, los seguros, etc.



Tenga presente si le ofrecen algo adicional por solicitar el crédito (algún beneficio), los montos mínimos que pueden prestar y cuáles son los requisitos.

¿Cuánto va pedir y para qué?

Planifique el edeudamiento, los expertos de compare bien señalan que si bien es normal que quiera invertir todo el dinero del mundo en comprar regalos o pasar unas vacaciones soñadas, pero es necesario que piense con la cabeza fría.



"Haga una lista de los gastos que deberá asumir en esta fecha, tanto de los regalos a comprar, como de gastos por fin de año, decoración de casa, la cena, etc. Asigne los montos que gastará en cada caso, lo mejor es que coloque una cantidad límite para cada uno de los rubros", dicen.



Siempre tenga presente que no puede gastar más de lo que puede pagar.

No se salte el límite

Los expertos recomiendan que no destine más del 30% de sus ingresos al pago de sus deudas cada mes, eso aplica para las deudas en total.



Así que evalúe sus finanzas antes de tomar la decisión de pedir otro crédito cuándo aún debe pagar por su tarjeta de crédito, préstamos, etc., no lo haga si esto suma más del 30 por ciento.



Así evita que aprietos y que no pueda responder a sus deudas.

Préstamo rápido, plazo corto

Tener un préstamo rápido en un banco o en aplicación es sencillo y le debe servir para salir de un apuro, tenga en cuenta que por tratarse de un préstamo que solicitará para los gastos de fin de año, es recomendable que el financiamiento no se haga con un plazo muy grande.



Sino puede terminar pagando los regalos de diciembre en agosto o septiembre, si puede poner el plaza corto hágalo, organice sus ingresos, ajuste y planee las cuotas.

