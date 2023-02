Los inicios de cada año nunca han sido fácilesy el del 2023 no es la excepción a esta regla. La resaca que les dejó a millones de personas las celebraciones de la Navidad y el cierre de un año de buen crecimiento, desde muy temprano comenzó a chocar con los primeros síntomas de la tan anunciada desaceleración economía del nuevo año, el fuerte encarecimiento del crédito bancario, por no mencionar el de los gota a gota y, para quienes no fueron precavidos en el 2022 y gastaron a manos llenas, con los gastos del inicio de la temporada escolar, 13,12 por ciento más costosa que la del periodo anterior.



Sin duda, la situación hoy es mucho más compleja que la de un año atrás, sobre todo, si la opción para enfrentar el inicio del año es endeudarse. Y no es para menos, salvo que usted requiera recursos bancarios para emprender un negocio, para lo cual puede encontrar tasas entre el 18 y el 20 por ciento efectivas anuales en promedio, que no son tan bajas, tomar crédito para financiar sus gastos básicos o atender algunas contingencias del momento, tendrá que prepararse para pagar, en promedio, 14,5 puntos porcentuales más por un crédito de consumo que un año atrás.



Según registros del Banco de la República, la tasa promedio a la que están prestaban prestando las entidades financieras hasta el cierre de la segunda semana de enero era del 31,79 por ciento efectiva anual, mientras que un año atrás era del 17,27 por ciento. Pero ojo, esos promedios no incluyen lo que usted tendrá que pagar si está pensando echar mano de su tarjeta de crédito para atender esas necesidades ni el reciente ajuste en las tasas de referencia del mercado que acaba de hacer el Emisor y que llevó hasta el 12,75 por ciento, lo que encarecerá aun más el costo del crédito en Colombia.



En las tarjetas de crédito de personas naturales, según la más reciente información de la Superintendencia Financiera, la tasa promedio se acerca al 28 por ciento efectivo anual, pero esto no incluye avances en efectivo, para lo cual el interés promedio que se aplica en la actualidad es del 34,4 por ciento efectivo anual.



No obstante, a la hora de tomar un préstamo debe tener en cuenta que la tasa de interés que le aplicará el banco depende de su calificación crediticia, la cual mide su nivel de riesgo de pago, el plazo al que tomará el crédito y el monto, por supuesto.

Prepagar, refinanciar o vender

Según el más reciente ‘Consumer Pulse’, elaborado por la centras de riesgo TransUnion, tres de cada 10 encuestados indicó que los ingresos de su hogar habían disminuido, cuatro puntos porcentuales más que en el tercer trimestre de 2022. Además, el 36 por ciento de los consumidores señaló que la situación económica de su hogar era peor de lo previsto, frente al 28 por ciento del trimestre anterior.



El mismo reporte indicó también que el 32 por ciento de los consumidores dijo que no podría pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad, cuatro puntos porcentuales más que en el tercer trimestre de 2022, mientras que el 27 por ciento espera pagar al menos un monto parcial. Otro 26 por ciento tiene previsto refinanciar o renegociar sus pagos/tasas actuales.



Bajo esas circunstancias, expertos en finanzas personales y las propias autoridades del mercado están recomendando no tomar nuevas deudas este año a menos que sea estrictamente necesario, debido a los altos intereses y a que la economía se desacelerará y esto puede golpear el empleo.



Antes de acudir a un nuevo préstamo, los expertos recomiendan hacer una evaluación juiciosa del nivel de endeudamiento que se tiene, así como de los ingresos disponibles. Existen tres alternativas que también merecen un estudio detallado para tomar la mejor decisión posible que le permita afrontar un año que no pinta del todo saludable desde el punto de vista económico: prepagar las deudas que se tienen, refinanciarlas o venderlas a otra entidad que ofrezca una condiciones de tasas, plazos y pagos que le pueden mejorar su flujo de caja.



Recuerde que la última opción, si ya tiene obligaciones financieras, es tomar nuevos préstamos que le puedan complicar la situación económica y las finanzas del hogar.



Héctor Juliao, director gerente de Banca Corporativa de Credicorp Capital, señala que en tiempos de crisis se suele creer que lo mejor es saldar las deudas para no tener que disponer mensualmente de un dinero que, en teoría, puede servir para atender otras obligaciones.



"Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones es revisar las características actuales de los créditos que se tienen, de forma que pueda analizar con cuáles puede quedarse, cuáles renegociar y cuáles es mejor saldar de manera anticipada".



Señala que es importante revisar las condiciones de los créditos, principalmente, las tasas a las que fueron pactados, para saber cuáles están atados a tasas más altas, si son tasas fijas o variables, porque en una coyuntura como la actual de inflación y tasas al alza, ese factor es clave.



Prepagar no siempre es la mejor alternativa, sostiene el experto, porque muchas veces una decisión de estas lo puede dejar sin recursos para seguir atendiendo otras obligaciones, razón por la que es necesario evaluar todos esos elementos.



Si la alternativa es refinanciar, revise en detalle las nuevas condiciones en que se pacta ese acuerdo con la entidad, pues lo importante es lograr beneficios en cuanto al costo del crédito (tasa) que le permitan mejorar su flujo de caja.



Y si la alternativa es vender la cartera a otra entidad, es necesario también que sea en una condiciones de tasas de interés y plazos que le permitan obtener un respiro en sus finanzas mensuales para afrontar una situación en la que hay menos ingresos en el hogar producto de la coyuntura de desaceleración económica. Para ello lo mejor es consultar varias entidades del mercado hasta encontrar la que ofrezca unas mejores condiciones.

Cero avances con tarjetas

David Nieto Martínez, director del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque, señala que una de las recomendaciones más efectivas en periodos de crisis es que las personas controlen sus gastos y piensen muy bien si es necesario adquirir nuevas deudas.



Ahorrar ahora y para comprar luego siempre será mejor que endeudarse para ese mismo fin, coinciden algunos expertos de finanzas personales. "Existen diferentes opciones que permiten que las personas ahorren y lleven el control de sus gastos. Lo más importante es que se adquiera el hábito de realizar este ejercicio a diario y así entender mejor sus finanzas personales y corregir lo que están haciendo mal. Adicionalmente, es importante que entendamos que el estar libre de deudas nos permitirá hacer inversiones para incrementar nuestro patrimonio", aseguró Nieto Martínez.



En ese sentido, señala que se debe priorizar las obligaciones. Modelos como 'la bola de nieve' proponen que se deben cubrir las obligaciones más pequeñas con el fin de empezar a generar mayor flujo de efectivo y abonar a las más grandes, esto permitirá que se paguen en menos tiempo y se ahorre dinero en el pago de intereses.



También es recomendable realizar un listado de todos los pendientes económicos que se tengan, con el fin de evitar sobreendeudamientos que más adelante no se podrán cubrir, crear un presupuesto en el que se les dé prioridad a necesidades, como alimentación, vivienda, servicios, entre otros, para no incurrir en gastos innecesarios.



Y la regla de oro será evitar los avances de efectivo con las tarjetas de crédito y menos si los recursos que se piden con este mecanismo se destinarán a pagar otras deudas ya que se asumen costos adicionales, lo cual lleva a que el endeudamiento inicial se eleve debido a los altos costos que la banca aplica a este tipo de endeudamiento.