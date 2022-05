En Colombia, 2,5 millones de personas trabajan con un contrato por prestación de servicios solo en el sector público, lo que constituye un régimen diferente al de quienes tienen una relación laboral a término indefinido o a término fijo.



En el caso del sector público se ha visto como un problema, pues hay trabajadores que advierten que, pese a que este tipo de contratos no tienen ciertas garantías que sí hacen parte de la relación laboral, los empleadores exigen que el trabajador cumpla con condiciones que hacen parte de un contrato de otra naturaleza.



¿Cuáles son las características de los contratos de prestación de servicios?

Para empezar, es importante reconocer que un contrato de servicios es precisamente un acuerdo de trabajo entre dos partes por la prestación de servicio particular por parte del trabajador.



Este tipo de relación contractual se da por terminada cuando el servicio en cuestión ha sido finalizado y la persona que había sido contratada ha recibido la remuneración que se acordó desde un principio.



Una de las características radica en que los contratos de prestación de servicios no exigen, de manera obligatoria, cumplir con un horario laboral estricto. Este asunto debe acordarse en el momento en el que se hace la contratación y quedar debidamente registrado.



Así mismo, este tipo de contrato exige que las dos partes, es decir, el contratado y el contratante, se pongan de acuerdo sobre el monto para el pago por el servicio que será prestado de manera previa a firmarse un acuerdo.



Una vez se finaliza el servicio que fue prestado, la persona que fue contratada deberá pasar una cuenta de cobro al contratante, especificando las funciones que fueron desempeñadas durante el cumplimiento del contrato.



Se debe recordar que de establecerse un contrato por prestación de servicios, no existen bonos por recargos nocturnos, trabajo dominical o festivos. Adicionalmente, el contratante no se encarga de cubrir los pagos relacionados con prestaciones de salud y de pensión.