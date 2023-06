La Ley 2161 de 2021 modificó los plazos de renovación de las licencias de conducción, sin embargo, cabe recordar que portar este documento es obligatorio y que es prohibido manejar cualquier tipo de vehículo sin tener pase.



Durante todo el 2023, se ha estado informando e insistiendo en la renovación del pase, en las personas cuya fecha de vencimiento era en el primer semestre de este año, sin embargo, según el Ministerio de transporte son 4 millones de licencias en el país que no han sido renovadas y sus propietarios se exponen a sanciones y multas.

¿Cuál es la multa por no tener pase?

Una de las sanciones, según el Ministerio de Transporte la infracción correspondiente a conducir un vehículo sin haber tramitado una licencia, tendrá una “multa de 30 días de salario mínimo, es decir a $ 1.160.000", además el vehículo en el que usted transite sin tener pase será inmovilizado hasta que una persona autorizada por el infractor, acuda al lugar a recogerlo.



Esta sanción es diferente a la de no portar la licencia de conducción, ya que en el 2022 la cartera de transporte estableció que “se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de conducción” y el agente de tránsito puede buscar esta información en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-.



¿Cuál es la multa por tener el pase vencido?

Si tiene pase, pero está entre los cuatro millones de conductores que no la ha renovado y cuyo plazo vence hoy martes 20 de junio, la sanción a la que se verá expuesto es a la infracción B02 del Código de tránsito que corresponde a $ 309.336 pesos.



¿Cómo saber si debe renovar el pase?

Lo primero que debe hacer es verificar en la parte posterior del pase el apartado de la fecha, si en este aparecen estas opciones, usted debe acercarse a renovar el documento:



1. Si tiene vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022.

2. Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice ‘indefinido’.

3. Si su licencia no tiene una fecha de vencimiento.



Si su pase no cumple con ninguna de estas situaciones, debe renovarla de acuerdo a la fecha de vencimiento que aparece en el documento o consultar dicha información en la página web www.runt.com.co.



El costo de la renovación de la licencia depende de cada entidad territorial, ya que este valor es definido por las Asambleas y Concejos.

¿Cuánto cuesta en total renovar la licencia de conducción?

