Varios sectores en Colombia observan con atención la caída del precio del dólar que hoy, 7 de junio, se encuentra con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 4.245 pesos, uno de los precios más bajos de los últimos meses. Incluso el precio mínimo que tuvo en la jornada fue de 4.181 pesos.



Sumado a esto, el peso colombiano se está fortaleciendo frente al dólar estadounidense, así lo aseguró el Gobierno Nacional junto con el mercado cambiario por medio de un comunicado. ¿Pero a qué se debe esto?



Según indicó Bloomberg, “el peso avanzó hasta un 1,6% el lunes, el mayor repunte entre las principales monedas de mercados emergentes”, pues Colombia estaría en la mira como una opción para invertir, señaló Gregorio Gandini, Director de Gandini Análisis, para Colombia Hoy Radio.



“Estados Unidos solucionó su problema de techo de deuda, la Reserva Federal parece que va a dejar de subir tasas, la inflación está más controlada; ese tipo de cosas ayuda muchísimo a aumentar el apetito de inversionistas para buscar riesgo. ¿Qué quiere decir aumentar el apetito de riesgo? Voy a buscar países que son más riesgosos porque pagan más. A mayor riesgo, mayor rentabilidad”, explicó Gandini para el programa.



También, las decisiones del sector de hidrocarburos, específicamente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que determinaron realizar recortes y subir el precio del petróleo, lo cual terminó impactando la economía colombiana, pues le da una entrada a este mercado y genera que el dólar baje, según afirmó Gandini.



Este contexto lleva a preguntarse si ¿es o no un buen momento para invertir? Le contamos.



¿Debería invertir ahora que bajó el dólar?

Laura Correa, asesora en finanzas personales CEO de Axia finanzas, le explicó a EL TIEMPO lo que es recomendable hacer en este momento con respecto a las inversiones en dólares.



Aseguró que esta es la gran oportunidad si está pensando en invertir y además, dice que el mejor tip en inversiones es “comprar barato y vender caro para ganar esa valorización”.



La asesora financiera agregó que “actualmente se estarían comprando dólares más baratos y según la tendencia, a futuro, el dólar seguramente se va a valorizar con respecto al peso. Consecuentemente quien aproveche esta ventana de caída del dólar, y sepa esperar un tiempo mientras se vuelve a valorizar, va a ganar dicha valorización”.



El histórico máximo del dólar en Colombia es de $5.014 Foto: Archivo El Tiempo

Si invierte ahora ¿qué beneficios y riesgos tendría?

Correa explicó que uno de los riesgos que tendrían las personas que invierten en dólares ahora es que no se sabe cuánto más pueda bajar, por esta razón, es importante que la inversión se realice en diferentes momentos. La asesora desarrolló el siguiente ejemplo:



“Si se van a invertir 10.000.000 pesos colombianos, es mejor hacerlo en tres momentos diferentes, para que tenga un cambio distinto”, dijo Correa.



Otra de las recomendaciones que da la economista es que, para minimizar el riesgo, no invierta a corto plazo, puesto que, de nuevo, no se sabe cuándo el dólar vuelva a repuntar y si la persona que invirtió quiere cambiar los dólares a pesos puede tener pérdidas.



En contraparte, si la inversión en dólares se realiza a largo plazo tendrán beneficios, ya que “la tendencia del dólar siempre es al alza y, seguramente, nada más por el hecho de invertir en esta moneda se va a valorizar la inversión a largo plazo”, expresó la asesora.

¿En qué debería invertir?

Por una parte, Correa expuso que, si hay personas interesadas en invertir dentro del mercado colombiano, existen varias opciones para invertir en dólares, como pueden ser: bancos, aseguradoras, fondos de pensiones voluntarias o seguros.



Con estas opciones, el dinero que usted deposite será entregado en un periodo de tiempo, en el cual le entregarán la inversión más la ganancia del dólar con relación al precio del peso de ese momento que, será mucho mejor, luego de un plazo largo, según aseguró la asesora.



“Este el mejor momento de empezar con estas alternativas, ya que tanto los mercados bursátiles como el dólar, en un plazo de 10 años van a tender al alza y las personas ganarían por partida doble. Así mismo, si una persona tiene un monto ahorrado actualmente y quisiera sacar su dinero para aprovechar el precio del dólar a la baja, este sería el mejor momento”, indicó Correa.



Finalmente, la asesora financiera sugirió que, los proyectos de finca raíz o productos que estén atados a dólares, ya sea en Colombia o fuera de ella, podrían ser una “muy buena inversión”.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

