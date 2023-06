En los últimos días, con la baja que ha tenido el dólar, el panorama para el peso colombiano ha sido favorecedor, pues se está fortaleciendo y el país comienza a estar en la mira de posibles inversionistas.



Pero, además, esta tendencia puede ser una buena oportunidad para que colombianos que quieren invertir, pagar deudas, comprar productos con esta moneda o simplemente quieran aprovechar el momento para darse unas vacaciones en el exterior, puedan hacerlo.



Por eso, aquí le damos algunas recomendaciones si usted está pensando en viajar y le contamos por qué este podría ser un buen momento.

¿Es una buena idea viajar ahora mismo?

Laura Correa, asesora en finanzas personales y CEO de Axia finanzas, le explicó a EL TIEMPO lo que es recomendable hacer en este momento con respecto a los viajes pagados en dólares o con destinos que manejan esta moneda.



Correa aseguró que, antes de tomar la decisión de planear un viaje ahora mismo, es necesario revisar si es una buena decisión financiera, ya que, si la persona o familia interesada en viajar tiene una deuda elevada, lo mejor en este caso es abstenerse, pues para viajar, así el dólar esté en baja, será necesario obtener una deuda.

presupuesto Foto: iStock

“Si una persona o familia no cuenta con el capital ahorrado y no tiene deudas actualmente, va a requerir tomar un crédito y esto podría ser perjudicial”.



Caso contrario ocurre si los interesados en viajar ya cuentan con un capital ahorrado previamente, pues evita que haya un sobreendeudamiento para realizarlo.



Así mismo, la economista sugirió que se realice una cotización del costo de vida del destino antes de tomar la decisión.



“Vale la pena averiguar el costo de vida del destino, ya que en algunos lugares, debido a la alta inflación o a que el costo de vida es alto, por más que el dólar tenga una tendencia a la baja esto va a afectar al presupuesto”, dijo la experta.



¿Sería una buena opción comprar un viaje a largo plazo?

Muchas personas posiblemente no puedan viajar ahora mismo, pero seguramente piensen en comprar a mediano plazo algún viaje aprovechando la tendencia que está presentando el dólar. Sin embargo, Laura Correa aseguró que lo mejor que puede hacer es cambiar los ahorros que tenga a la mano en dólares antes que pagar un viaje a largo plazo:



“Mas allá de comprar un viaje, lo que se puede aprovechar es hacer el cambio a la moneda ya sea en efectivo o para quienes tienen una cuenta en dólares, puede ser recomendable fondear dicha cuenta. También, vale la pena abrir una cuenta en dólares para aprovechar y transferir dinero a un precio más económico del dólar”, explicó.



Correa continuó explicando que, esta podría ser una mejor opción, pues no se puede predecir si el dólar va a subir pronto. No obstante, su tendencia siempre tiende al alza y eso podría ayudar para que pueda tener los dólares a la mano cuando vaya a viajar en futuro próximo.



Estos son algunos consejos si decide viajar

La asesora financiera dio algunos consejos para que viajar no se convierta en un dolor de cabeza para las personas y para que puedan aprovechar este momento. Estos son:

Armar un presupuesto

Parece lo más obvio cuando de planear un viaje se trata, pero muchas personas aún no lo hacen. Es por eso por lo que Correa afirma que debe tener en cuenta tres costos fijos y variables:



Costos fijos:



-Tiquetes

-Estadía

-Gastos del lugar al que viaja (ingreso a lugares turísticos y comida)



Costos variables:

​

-Ropa

-Tecnología

-Regalos que se quieren traer

-Souvenirs

-Alquiler de vehículo



“La idea es organizar un presupuesto de los costos fijos más los variables que se quieran llevar, vale la pena ir aprovechando a dejar listos los tiquetes para tomar un buen precio si ya se tiene la fecha. La estadía por lo general se reserva acá, pero se paga estando en el lugar, por ende, este es un gasto que se puede presupuestar de manera conservadora con un dólar más alto”, dijo la economista.

Costos de vida

Con respecto a esto, Correa dijo que es importante tener el cuenta la inflación sumado a los costos de vida que tenga el destino, pues esto dependerá de qué tan viable sea ir o no a este.



“Aprovechar los países que no tienen una tasa cambiaria tan alta, por ejemplo, países como Turquía al cambio de la moneda puede salir muy económico considerando que el dólar está bajando y que los gastos allá son asequibles para ciudadanos colombianos. También, países como Argentina pueden ser interesantes por el costo de vida”, indicó la asesora.



Sumado a esto, sugirió revisar muy bien destinos que sean interesantes, pero que no sean los más populares, pues esto hará que los precios sean mucho más bajos en comparación a lugares más populares.

Comprar dólares

La experta señaló que tener dólares en efectivo podría funcionar financieramente, ya que se tendría un tope máximo para los gastos que se tengan al momento de viajar.



“Existe una forma bastante efectiva que ayuda a las personas que se cuestionan si vale la pena cambiar dólares ahora o más adelante y es, no cambiar todo al mismo tiempo sino promediar o lo que en ingles se llama: ‘Dollar cost average’ que es cambiar en diferentes momentos”.



Con un ejemplo Correa expuso esta opción: “Si el dólar está a la baja y la persona o familia viaja en dos semanas, la primera semana hacer el cambio de la mitad y la segunda semana hacer el cambio de la otra mitad que se tenía presupuestado para llevar, ya que, si el dólar baja más, se pueden tener dos momentos que pueden resultar positivos o si sube, se tiene la tranquilidad de que se haya comprado una parte más económica”.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS