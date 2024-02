Subió gasolina y ACPM en febrero: las ciudades donde quedó más caro el combustible

En las últimas horas, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) emitió un comunicado informando que a partir de este jueves el precio de la gasolina corriente y el ACPM (Aceite Combustible para Motores) incrementó en Colombia.

Según indica la organización gremial, la gasolina corriente subió a partir del primer día del segundo mes del año un monto de $164.49. El ACPM, por su parte, subió $162.38. Esto, remarca Fendipetróleo, debido a la aplicación de la resolución 40222 de 2015, del Ministerio de Minas y Energía, por la cual "se dictan disposiciones en relación con el margen de distribución minorista para la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, el ACPM y el ACPM mezclado con biocombustible para uso en motor diésel".



En su misiva, Fendipetróleo cita los apartados del artículo primero de dicha resolución, firmada el 22 de febrero de 2015, sobre el Margen de Distribución Minorista (MDM):



“MDM: Corresponde al margen máximo reconocido a favor del Distribuidor Minorista en las ciudades en que aplica el régimen de libertad regulada, teniendo en cuenta las inversiones en infraestructura, los costos de operación y mantenimiento, así como los gastos de administración y ventas. Este margen se actualizará el 1° de febrero de cada año, con base en la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el Dane".



Ante las dudas de algunos ciudadanos por las razones del aumento, el presidente de Fendipetróleo, Jairo Gómez Fontalvo, explicó las razones del incremento, en charla con EL TIEMPO.



¿Por qué sube el precio de la gasolina en Colombia en febrero?

Jairo Antonio Gómez Montalvo, presidente de la Junta Directiva Nacional de fendipetróleo 2023. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En diálogo con este diario, Gómez hizo hincapié en que este aumento ha tenido un eco particular debido a la serie de incrementos que el Gobierno Nacional hizo durante los últimos meses por el déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Sin embargo, como está claro en la misiva, el aumento no está relacionado con esa medida (que no se aplicó en febrero) y responde a la normativa establecida.



"La modificación no tiene que ver con los incrementos que ha hecho antes el Gobierno. Este incremento no se nos ocurrió hacerlo sino que obedece fundamentalmente a la normativa estipulada en materia de combustibles", indicó Gómez.



"El precio del combustible tiene una estructura. Son varios los componentes que forman parte: el margen de comercialización minorista, que es la remuneración que recibe el propietario de la estación por vender combustible, que se incrementa todos los primeros de febrero de cada año por el IPC, y componentes como el impuesto al carbono y el impuesto nacional a los combustibles, que también se modifican todos los primeros de febrero. Por eso, a partir de ayer (jueves), las compañías mayoristas empezaron a cobrar el incremento", explicó.



"Es importante que la gente entienda la situación y que no crea que los precios aumentan por voluntad de los dueños de las estaciones de gasolina", añadió Gómez.



Sobre la confusión de algunos ciudadanos, el presidente de la junta directiva de Fendipetróleo recalcó: "Hay que insistir en que la modificación no tiene que ver con los incrementos que ha hecho antes el Gobierno. En este caso, es por los componentes mencionados: impuesto al carbono, impuesto nacional y margen de distribución minorista".



¿Cómo queda la gasolina en las principales ciudades de Colombia?

La gasolina subió en febrero. Foto:

Teniendo como base los precios publicados por la revista Motor en enero de este año, y sumando el aumento reportado por Fendipetróleo, los precios del galón en las principales ciudades quedaron en los siguientes valores promedio:



Bogotá: $15.737

​Barranquilla: 15.398

​Bucaramanga: 15.496

​Cali: 15.759

Cartagena: 15.356

Cúcuta: 13.789

​Ibagué: 15.668

​Manizales: 15.719

​Medellín: 15.667

​Montería: 15.606

​Pasto: 13.480

Pereira: 15.700

​Villavicencio: 15.837

