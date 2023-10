Minhacienda confirmó qué pasará con la gasolina en noviembre: ¿subirá su precio?

Los conductores en Colombia estaban a la expectiva sobre el futuro del precio de la gasolina para noviembre del 2023. Tras un año de aumentos, este mes el Gobierno Nacional había decidido suspender el alza, pero esta volverá para el siguiente mes.



Así lo confirmó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien en declaraciones a medios de comunicación dijo que el precio de la gasolina todavía requiere ajustes.



(Le recomendamos: EN VIVO| Paro de taxistas 25 de octubre: paralizada la entrada a Bogotá por la Autosur)

Sobre la posibilidad de que no hubiese alza debido a que todavía no está listo el sistema para la compensación para taxistas, el ministro Bonilla dijo que no tiene nada que ver y que, respecto a ese tema, lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte haga público el decreto para ese gremio.

Justamente, los taxistas adelantan un paro que ha generado dificultades en algunas zonas de la capital, como la autopista sur y la calle 26, hacia el aeropuerto El Dorado.



El funcionario agregó que la compensación será para los taxistas que ya actualizaron sus datos en el RUNT para poder acceder a este beneficio. Hasta el momento van cerca de 45.000.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

(De interés: Manifestaciones y caos en Soacha: transportadores vandalizaron 11 buses del sistema)



“La gasolina requiere todavía tres ajustes y se van a hacer”, agregó Bonilla.



En la actualidad, el precio de combustible por cada galón se ubica en los 13.964 pesos en promedio.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: Cámara de Representantes

No obstante, no se conoce cuánto podría subir el precio de la gasolina en noviembre. Generalmente, hay un aumento entre los 400 y 600 pesos.



Al finalizar este año, según ha manifestado el ministro Bonilla, el precio del galón de gasolina seguiría subiendo hasta alcanzar los 16.000 pesos en promedio en las diferentes ciudades.



El objetivo, según el Gobierno, es cerrar la brecha con el precio internacional. Una vez se ajuste este precio, para el 2024 podría aumentar el valor del diésel, combustible que usan en su mayoría los vehículos de carga.



(Siga leyendo: El metro de Bogotá no está en la declaración final de la cita Xi Jinping-Petro)



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS