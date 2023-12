¿Subirá la gasolina en diciembre en Colombia? Minhacienda se pronuncia al respecto

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue interrogado este martes, 12 de diciembre, por un posible nuevo aumento en el precio de la gasolina en Colombia.

"Estamos todavía evaluando qué tanto falta para cerrar la brecha. Ya falta poco", dijo de entrada el Ministro sobre el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).



"Creo que nosotros hemos dicho que faltaban tres (incrementos), ya se hizo uno, faltarían dos, pero creo que solo necesitaremos otro", indicó sobre los ajustes en el precio de la gasolina, los cuales se han hecho durante 13 meses.



Sobre el aumento que faltaría, una periodista le preguntó a Bonilla: "¿En enero o en este mes de diciembre?",.



"No, en enero", dijo el Ministro.



Ante el interrogante de "¿entonces no sube en diciembre?" que hizo otro periodista, el jefe de la cartera de Hacienda asintió con su cabeza, pero no expresó palabra alguna.



"Estamos mirando qué tanto es lo que falta por cerrar y, de ahí en adelante, la expectativa es que todos los meses tengamos una resolución para que los colombianos volvamos a acostumbrarnos a que hay una resolución mensual sobre los precios de los combustibles, pero que le ajuste cinco pesos, o cualquier cosa por encima o por debajo porque ya queda flotando", añadió Ricardo Bonilla.

