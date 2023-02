Al año miles de estudiantes universitarios buscan oportunidades laborales para poder hacer pasantías, un requisito que exigen las universidades en diferentes carreras, ya sean profesionales, tecnólogas o técnicas, para poder graduarse. Más allá de ser otro requisito, esta etapa debe tomarse con toda la seriedad, pues puede ser el inicio del éxito profesional.

Por lo general, las prácticas tienen una duración de seis a doce meses, dependiendo la universidad, el tipo de carrera y la empresa a la que aspire el pasante. Por este motivo no es recomendado buscar las vacantes y ofertas de las compañías a última hora.

¿Qué se debe tener en cuenta para encontrar una buena práctica profesional?

Elempleo.com hizo una serie de recomendaciones para que los estudiantes de universidades, próximos a graduarse encuentren un lugar ideal que llene sus expectativas.

(Siga leyendo: Joven revela cuánto consiguió ahorrando 500 pesos diarios durante 4 años).

1. ¿Qué se quiere lograr y cuáles son las expectativas?

Antes de iniciar la práctica es importante que el estudiante se pregunte qué quiere lograr y aprender con esto; de igual forma, conocer cuáles son las habilidades y preferencias que se tienen, porque esta experiencia será la primera aproximación al campo profesional y no es bueno comenzar en algo donde no se tiene interés o donde no se ve un futuro.

Mire estas ofertas:

- Practicante profesional en ciencias políticas, sociología o antropología.

​

- Estudiantes ingeniería civil y arquitectura - práctica profesional.



- Practicante empresarial - psicología.



- Practicante de comunicaciones.



- Practicante de ingeniería en sistemas, ingeniería industrial o administración de empresas.

2. Haga un listado de empresas en las que le gustaría trabajar

Esta es la oportunidad perfecta para que se acerque a una compañía o sector que sea de su interés. Con esta experiencia puede identificarse con los propósitos de la empresa, ya sea por la naturaleza del negocio, sus prácticas o por su competitividad. Así que es ideal que encuentre un lugar donde se identifique y pueda estar a gusto trabajando.

(Lea también: Esto es lo que debe saber para leer su extracto pensional).

Mire estas ofertas:

- Practicante comunicaciones diseño gráfico.



- Practicantes técnicas, tecnólogas en comercio internacional, mecánica e ingeniería industrial.



- Aprendiz seguridad y salud en el trabajo (técnico- tecnología).



- Practicante derecho.



- Practicante universitario (Madrid, Mosquera y Funza).

3. Averigüe los convenios de su universidad

Para esto puede dirigirse a la facultad de su carrera, o hablar con el encargado del proceso de prácticas profesionales sobre convenios con empresas que estén buscando practicantes. Esta es una forma valiosa para poder incorporarse en una práctica empresarial.

Mire estas ofertas:

- Practicante de fotografía.



- Aprendiz/practicante ambiental.



- Practicante de nomina.



- Estudiante universitario carrera profesional marketing (practica académica).

- Practicante universitario - ingeniería de sistemas.

(Además: Indemnización laboral: estas son las condiciones en las que se paga y el plazo).

4. Prepare su hoja de vida y una buena entrevista

El proceso de contratación para la pasantía es el mismo que se hace en un trabajo siendo profesional: se debe enviar una hoja de vida, ir a una entrevista donde el entrevistador determinará si la persona es o no apta para formar parte de la compañía. De ahí la importancia de tener una buena hoja de vida, bien estructurada y hacer una buena entrevista, que sea coherente, sin nervios y sinceridad.

Mire estas ofertas:

- Practicante - administración de empresas.



- Practicante mercadeo - para contrato de aprendizaje.



- Practicante de últimos semestres de ingeniería ambiental.



- Practicante de ingeniería de producción.

- Aprendiz diseño arquitectónico.

5. Revise el contrato

Si llega a ser contratado, tenga en cuenta que los contratos para los practicantes son diferentes a los de un profesional; por ende, debe conocerlos, si tiene dudas hable con la persona que está llevando su proceso o pida asesoría en su universidad.

(Puede leer: ARL: así puede modificar o actualizar sus datos).

Mire estas ofertas:

- Practicante tesorería.



- Pasante de sostenibilidad y desarrollo agrícola.



- Practicante profesional.



- Aprendiz universitario - practicante profesional economía, derecho, psicología, marketing, SST.



- Practicante de transformación digital

Recuerde que en www.elempleo.com hay miles de vacantes para los que buscan hacer sus prácticas profesionales, no dude en hacer la búsqueda y utilizar los filtros (ubicación, salario, área, modalidad) para que sea más eficiente.

JULIÁN GRANDAS

Redacción ELEMPLEO.COM

Más noticias

Cédula digital, conozca el paso a paso para tenerla siempre en su celular

Joven se escapó del trabajo para viajar y se encontró a su jefe en el avión

Si va a invertir este año, sea prudente con sus decisiones financieras