A los empresarios no les suena eliminar los intereses de las cesantías

A los empresarios del país no les suena la idea de eliminar el pago de los intereses de las cesantías a los trabajadores, así como tampoco las contribuciones que hacen las compañías a las cajas de compensación familiar, tal como lo propone el centro de estudios Anif, como medidas para reducir la tasa de desempleo en Colombia.



Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) no ven viables estas iniciativas en un país como Colombia, donde ese tipo de discusiones se deben dar también con los trabajadores y sus representantes.

"No compartimos esa iniciativa, esto (los intereses de las cesantías) nace como un reconocimiento del costo del dinero, pues estas se pagan una vez en el año. Sin duda este es un reconocimiento a los trabajadores y cualquier conversación que se vaya a dar en los cambios a las condiciones de los trabajadores se tiene que dar con ellos y sus representantes, de manera que no la vemos viable en un país como Colombia", advirtió Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



(Le puede interesar: En 10 años colombianos han contado con $ 13,4 billones al dejar empleo)

Las propuesta de la Anif de eliminar el pago de los intereses sobre las cesantías, equivalentes al 12 por ciento del salario mensual devengado por el trabajador, así como eliminar el aporte del 4 por ciento que hacen las empresas a las cajas de compensación familiar, entre otras alternativas para contribuir a bajar la tasa de desempleo, no han tenido mucho eco entre el empresariado general del país.



Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) señaló al respecto que la mejor manera de combatir las altas tasas de desempleo en el país es con mayor crecimiento económico.



"No hemos analizado aún dichas iniciativas, pero creo que la primera forma de combatir el desempleo es con crecimiento económico. Necesitamos que se dinamicen más los sectores productivos que son altos en uso de mano de obra, por eso la noticia de que la construcción pasa de terreno negativo a positivo en materia de crecimiento es algo muy bueno para el empleo del país", señaló.

Cajas de compensación

Tampoco tiene mucho eco la iniciativa de la Anif de acabar con los aportes que hacen las empresas a las cajas de compensación familiar.



El mismo presidente Iván Duque rechazó, desde Davos (Suiza) esa iniciativa y defendió, a través de un Twitte, el papel de esas organizaciones de cara al bienestar de los trabajadores colombianos.



(Lea también: Duque defiende cajas de compensación y dice que no las eliminará)



"Las Cajas de Compensación son un mecanismo valioso para brindarle a los trabajadores oportunidades y servicios para mejorar su calidad de vida. Nuestro gobierno nunca respaldará propuestas que las debiliten o eliminen. Trabajaremos por fortalecer sus beneficios a los colombianos", escribió el mandatario este jueves.



Para Mac Master, de la Andi, las cajas juegan un papel fundamental en el bienestar social de los trabajadores, por lo que no están de acuerdo con esa propuesta. "Desde la Andi no estamos de acuerdo con acabar las cajas de compensación o de reducirles sus ingresos, debido al papel que juegan en términos del desarrollo de la sociedad. Esta es una figura de la cual nos debemos sentir orgullosos en Colombia, fueron creadas, además, por iniciativa de la Andi hace más de 60 años y cumplen una función primordial en términos de la política social".



No obstante, el vocero gremial señaló que es importante que se haga un análisis sobre cuáles son los campos reales en qué se invierten los recursos que aportan los empresarios y los trabajadores a esas cajas para pensar en mecanismos que permitan apalancar las políticas sociales como la reducción de la pobreza, la equidad, pobreza y educación.



Castro, de la Asobancaria, también consideró que esa propuesta no tiene viabilidad y no es la primera vez que se plantea. "No creemos que el mecanismo de eliminar las contribuciones a las cajas de compensación tenga una viabilidad política en el Congreso, no es la primera vez que se discute. En lo personal, fui testigo de varios intentos de dar esa discusión, pero fueron infructuosos, por lo que no creo que ahora se vaya a cambiar eso".



ECONOMÍA Y NEGOCIOS