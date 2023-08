En el país, durante el último año, se han publicado más de 36 mil ofertas de trabajo para profesionales que hayan cursado un posgrado, ya sea una especialización, maestría o doctorado. Además de eso, el rango salarial de estos profesionales está muy por encima del de las personas que no han cursado este tipo de estudios.



A propósito de esto, la Universidad Externado de Colombia, tuvo un evento que expuso las ventajas de cursar estudios de posgrados, al cual estuvieron invitados voceros que son testigos de cómo los estudios posgraduales les han ayudado a crecer profesional y económicamente.

“Hacer un posgrado sí fue fundamental para mi carrera, sí me abrió puertas y me ayudó a entender las organizaciones de una manera ecosistemica. También sabemos, desde elempleo.com, que estos profesionales con posgrados ganan entre tres y cinco veces más salario que una personas que no tiene estos estudios.”, afirma Yobany Barrero, Gerente ejecutivo de transaccionales de El Tiempo, invitado al evento.



Así las cosas, se dio a conocer que, según el Ministerio de Educación, las tasas de vinculación laboral para aquellos que poseen un posgrado son muy altas, llegando al 98%. En contraste, para quienes solo cuentan con un pregrado, la tasa de vinculación es del 70%, lo que significa una diferencia de 28 puntos porcentuales. Esto demuestra que el mercado laboral valora mucho más a las personas con especialización y posgrados.

Por último, los analistas coincidieron en que, la participación en un posgrado es fundamental para aspirar a cargos directivos y obtener salarios más competitivos. De hecho, se ha observado una gran diferencia en los salarios entre personas con pregrado y aquellas con posgrado, lo que subraya la relevancia de continuar con la formación académica.



Ahora bien, desde el portal de empleabilidad www.elempleo.com compartieron diferentes ofertas de trabajo para personas con estudios de posgrado que deseen postularse. A continuación, las podrá ver:

La participación en un posgrado es fundamental para aspirar a cargos directivos. Foto: iStock

