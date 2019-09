¿Por qué se quejan más los consumidores ante la Superindustria?

Este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha recibido más de 18.000 denuncias.



En caso de presentar cualquier tipo de queja, el ciudadano debe remitirse primero a la empresa; y si la respuesta no es satisfactoria, debe dirigirse a la entidad encargada para que indague qué fue lo que pasó.



María Corcione, superintendente delegada para la Protección del Consumidor, explica las principales causas por las cuales se reciben más reclamaciones.

1. Publicidad engañosa:

Tiene que ver con la falta de calidad y términos de condiciones. Por ejemplo, cuando al usuario le indican que hay un descuento, pero no hay claridad sobre a qué productos se aplica, en qué lugares y la vigencia de la promoción. Las reclamaciones más frecuentes por este factor se dan en los servicios turísticos.

2. Tarifas:

Cuando el precio anunciado no corresponde al que paga el cliente finalmente. Entonces, si la persona ve por internet que el precio de un producto es de 100.000 pesos, ahí la transacción se va dando con un número de clics para llegar al final, pero el precio anunciado no pertenece al total debido a que se van sumando costos que no son informados al cliente. Esto se conoce como goteo de precio.

3. Incumplimiento de garantías y calidad:

Todos los productos nuevos que están en el mercado tienen garantía. Esta es una obligación temporal que, en caso de que se presenten fallas o algunos problemas con el producto, el consumidor tiene derecho a exigirle a la empresa que lo reparen, se lo cambien o le devuelvan el dinero.

4. Incumplimiento de contrato:

Aquí, las mayores quejas llegan de dos sectores bastante problemáticos. El primero son las constructoras y el segundo, los cursos de aprendizajes de idiomas u otro tipo de cursos no formales.



En el primer caso, los contratos a veces no son claros en sus términos frente a las entregas ni a lo que va a disfrutar el cliente en su inmueble. Y en los segundos, las quejas se presentan porque el acuerdo no es concreto, ya que la persona cree que va a tener acceso a un curso en el que estará una persona capacitando, pero realmente está adquiriendo material didáctico, por ejemplo.



También están los servicios de financiación, prestados por personas no vigiladas por la Superintendencia Financiera, y algunos contratos de este tipo incluyen cláusulas abusivas y dejan espacios en blanco, lo que termina perjudicando al consumidor.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS