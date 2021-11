Archivan otro intento de traslados exprés entre regímenes de pensiones

La posibilidad de que los hombres mayores de 52 años de edad y las mujeres de más de 47 años, que hubiesen cotizado no menos de 750 semanas, se cambiaran de régimen pensional (del público al privado o viceversa), bajo los llamados traslados exprés, quedó cerrada hoy, luego de que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes votara a favor de que se archivara el proyecto de ley 018 de origen parlamentario, con lo cual se le puso fin a esa iniciativa que generó gran polémica.



Como se recuerda en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, aprobada una semanas atrás, también se había incluido un artículo (104) que buscaba también esa alternativa, pero para un menor número de afiliados a los fondos privados (hombres y mujeres), Sin embargo, dicha iniciativa tampoco fue aprobada y terminó por eliminarse de dicha ley.



Como se recuerda, el consenso entre los expertos y analistas era que tanto en la propuesta del Gobierno, como en la iniciativa parlamentaria, de haber sido aprobadas, habrían terminado beneficiando a los cotizantes de altos ingresos, a los que se les terminará subsidiando unas pensiones elevadas con recursos que hoy ni siquiera existen si se tiene en cuenta que el hueco pensional de este año asciende a 42 billones de pesos y se estima que en el 2022 este alcance los 52 billones.



Según Asofondos, esas iniciativas benefician al 5 por ciento de los cotizantes al sistema pensional.



El Ejecutivo consideró que su iniciativa era más viable, pues su costo sería de 3,8 billones de pesos, frente a los 35 billones que demandaría el proyecto de origen parlamentario.



Este último –el proyecto de ley 018 del 2021– abría la puerta para que unos 223.000 afiliados a las AFP retornaran a Colpensiones. Incluso, Asofondos calculaba 460.000 personas.



Jorge Llano, experto en temas pensionales, veía problemas graves. Uno tenía que ver con la cobertura, la equidad y la sostenibilidad, objetivos claves del sistema pensional que se impactan negativamente por el traslado exprés. “En equidad es el más claro, pues la gente de altos ingresos que no se pasó a tiempo lo hará ahora para buscar un subsidio en Colpensiones, y eso le costará mucho más al Estado. Además, hay una proporción de personas que, se estima, se pasan a Colpensiones y no cumplirán las 1.300 semanas allá, cuando en un fondo sí lograrían pensión, y es por ese lado que se afecta negativamente la cobertura”, dijo en su momento.



Otro gran problema, según Llano, corría por cuenta del impacto que esos traslados tendrán en el mercado de capitales, pues los fondos privados habrían tenido vender activos para pasarle el ahorro de esas personas a Colpensiones y eso puede ser una venta muy importante que destruiría el ahorro de largo plazo.



