Las principales razones de endeudamiento durante la pandemia

La pandemia del coronavirus ha causado que gran parte del consumo en los hogares sea sostenido por la deuda y no por mayores ingresos. Es por esto que Camilo Quiñones, Gerente Financiero de Resuelve tu Deuda, explica cuáles son algunas de las razones que fomentan el endeudamiento durante la emergencia sanitaria.

Es así como el experto asegura que “una de las principales causas del endeudamiento es el mal uso de las tarjetas de crédito, ya que sin tener una tendencia sólida de crecimiento en los ingresos, los gastos de los hogares en mayo estuvieron apalancados por la recuperación en más del 25 % del uso de las tarjetas de crédito”.



De igual forma, el directivo indica que otra de las grandes fallas que se pueden presentar es creer que se tiene un ingreso extra cuando en realidad se está dejando de gastar lo que se acostumbraba diariamente, es decir, se gasta lo que se podría ahorrar.



(Además: Hacen segundo giro de subsidio a la nómina y pagan subsidio a la prima)



A partir de esto Quiñones asegura: “Al usar los canales digitales para hacer pagos, y no gastar lo que se estaba acostumbrado, hace pensar a muchos que tienen un ingreso; lo que realmente pasa es que al no tocar y desprenderse del efectivo, ven este “ahorro” como un extra que en la mayoría de casos es destinado a la diversión”.



Asimismo, el experto aclara que no tener una administración financiera también lleva a que haya un endeudamiento. “Mientras el ingreso por hogar crecía a tasas anuales promedio del 5 % durante el 2019, el gasto aumentaba a tasas alrededor del 10 %. El presupuesto es una herramienta sencilla y útil que permite saber con certeza qué y cuánto puede gastar, y aunque no es una práctica común en los colombianos si da orden a las finanzas personales” comentó el Gerente Financiero de Resuelve tu Deuda.

(También puede leer: 'Abecé de la segunda tanda de alivios a deudores financieros')



Por su parte, Quiñones manifiesta que la dinámica de consumo tuvo cierta continuidad, mediante canales digitales. En algunos casos, el manejo de estos llevó a que se incrementara el uso de los productos crediticios por encima del ingreso, generando deudas que no serán liquidadas en el futuro cercano.



De igual forma, el directivo indica que es un error muy común en los hogares cubrir una deuda con otra, pensando que es la decisión correcta para no afectar los ingresos, pero lo único que esto genera es un círculo de compromisos que no podrán ser liquidados.



Camilo Quiñones, Gerente Financiero de Resuelve tu Deuda, invita, a pesar de la coyuntura, a tomar conciencia de las deudas y empezar a ejecutar herramientas de finanzas personales como el presupuesto, para evitar así llegar al sobreendeudamiento.



(Lea también: Mayoría de vuelos nacionales no tendrá distancia física entre viajeros)



ECONOMÍA Y NEGOCIOS