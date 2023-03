La ley 100 del sistema general de pensiones, establece que un ciudadano hombre debe cumplir las 1.300 semanas de trabajo y haber cumplido 62 años para poder acceder al derecho de una pensión. Contrario a las mujeres, quienes deben cotizar las mismas semanas, pero hasta los 57 años.



Es decir, que la población masculina cuenta con cinco años más que la población femenina para cotizar exactamente el mismo número de semanas. Esto indudablemente, genera inequidad en las condiciones de acceso a la pensión de vejez para las ciudadanas del país y se convierte en otro factor más para estudiar condiciones igualitarias en el campo laboral.

Así las cosas, desde julio de 2022, en la Corte Constitucional se está discutiendo una demanda que el Alto Tribunal admitió para debatir si las mujeres puedan pensionarse con 1.000 semanas cotizadas y no con 1.300, como está ahora.



Según dice el texto, apartes del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 imponen una carga desproporcionada e injusta para las mujeres, que deben hacer las mismas semanas que los hombres pero en cinco años menos.



“La ley actual no tiene en cuenta que las mujeres, por su importante rol de mamá, incluyendo el nacimiento, cuidado de los menores y labores de hogar, ven interrumpidos constantemente sus vínculos laborales durante meses y años, y por ende, su cotización al sistema pensional es más baja, lo que se traduce en pensiones inferiores e inequitativas para las mujeres en comparación con los hombres”, señala la demanda.



Es importante resaltar, que la edad pensional en Colombia y en otras regiones del continente es menor debido a una “deuda histórica” que se tiene con la población femenina y su rol en los espacios de trabajo domésticos y crianza de los niños. No obstante, en el caso colombiano este concepto se queda corto al primar dos condiciones mínimas de pensión: semanas cotizadas y edad.



Así mismo, los hombres tienen mayor participación en los espacios de trabajo, siendo 76,4 % de la población masculina contra el 51,4 % de la femenina, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de noviembre de 2022.



¿Cómo empezar los trámites para la pensión?

