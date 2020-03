Servicios de póliza para vehículos se reinventan y amplían beneficios

Dicen los expertos en seguros que en Colombia es difícil adquirir una cultura de ahorro y que la gente puede ser reacia a invertir en una póliza que la cubra ante un siniestro vehicular. “Hay familias para las que su bien más preciado es el carro. Si es de las cosas más valiosas que se tienen, ¿por qué no asegurarlo?”, pregunta Imrad Mohammad, vicepresidente global de Affinity para Aon.

Muchos factores influyen en la decisión de comprar o no un seguro vehicular: la capacidad económica, la situación del país, el estado actual del carro y hasta la percepción que tienen las personas de las pólizas. Si bien para algunos tener un seguro ya hace parte de su ADN para poder conducir tranquilamente en las calles, otros consideran estos seguros un gasto innecesario, lo cual puede ser muy peligroso al final de cuentas.



No hay que esperar a que algo dramático suceda para confirmar que un seguro puede salvaguardar el futuro de una familia. El más notable error consiste en creer que el principal riesgo está en la afectación del carro y no en la necesidad de tener que responder por los daños que se puedan ocasionar a otra persona en un accidente automovilístico.



La ley protege a las víctimas de los siniestros vehiculares. “La responsabilidad civil es muy importante y sí o sí usted debe responder cuando ocurre un siniestro vial que involucre a terceros; no hay ley que lo pueda salvar de eso, por el contrario, la ley protege a esas personas y están en todo su derecho de ser indemnizadas o reconocidas con algún valor monetario”, comenta José Clopatofsky, experto en vehículos y en el sector automotor.



Quizá usted pueda tener el dinero para arreglar el carro accidentado o comprar otro si queda como pérdida total, pero ¿tiene todo el dinero para, además, cancelar una alta suma de dinero para reparar a una víctima?



“El pensamiento que tienen los colombianos es que tiene que pasar algo dramático para que se den cuenta de la importancia de tener un seguro. No evalúan el riesgo antes de que pase, sino después, cuando ya lo han perdido todo”, complementa Mohammad, representante de un corredor de seguros que tiene cobertura en 120 países.



Cambios en los comportamientos

Durante el evento Plataformas Digitales para la Industria Motor, el cual se realizó en Bogotá a finales de febrero, se analizó el futuro de los componentes de seguridad para los conductores y cómo lograr que más personas adquieran seguros.



“Hoy en día, el consumidor investiga y se informa antes de iniciar cualquier proceso de compra. Colombia no es ajena a este comportamiento o tendencia global, aquí las personas quieren más de tres opciones para comparar, quieren ver tres diferentes cotizaciones, precios, lugares, colores. No buscan una única opción”, aseveró María del Pilar Orozco, vicepresidenta de Affinity para Aon Colombia.



“Nos enfocamos en la data, el análisis de los datos, la información que arrojan los usuarios, por internet o por teléfono, vemos cómo se comportan, cuáles son sus necesidades y qué es lo que buscan. Entendemos al consumidor, analizamos tendencias y qué están consumiendo”, sostuvo Mohammad.



A la vez, las pólizas de seguros están buscando ganar terreno en las compras en línea y recorrer en el plazo inmediato un camino que ya trazaron con éxito las aerolíneas al ofrecer, de forma anticipada, rápida y sencilla, sus tiquetes de vuelo.



Diferentes compañías especializadas en proveer servicios de intermediación de seguros se han encargado de reunir varias aseguradoras al mismo tiempo, y llevarles estas opciones a las personas en plataformas digitales para que sean ellas mismas las que comparen y valoren cada beneficio.



Para el cliente ha sido satisfactorio el ofrecimiento de este portafolio ‘ampliado’ de servicios, pues al verse comparadas, las aseguradoras suelen optar por mejorar las condiciones para el consumidor.



En ese sentido, las aseguradoras también están haciendo esfuerzos para ‘capturar’ al público joven, que ya no tiene como gran proyecto de vida comprar un carro o una casa.



La reinvención es determinante para el futuro. Estar pendiente de las necesidades es vital. Antes, por ejemplo, no existía el seguro para celulares o bicicletas, pero ahora esto ya es una realidad ante las nuevas formas de comunicarse y de movilidad que han adoptado las personas en el último tiempo.

Preguntas claves sobre seguros vehiculares:

¿Las aseguradoras asumen el 100 % de la pérdida de un carro, ya sea por hurto o por accidente de tránsito? En la mayoría de los casos asumen un porcentaje del valor Fasecolda o comercial del momento, no el valor por el cual se compró el vehículo. Sin embargo, hay pólizas que cubren el 100 % del valor, aunque naturalmente cobran más por el seguro.



Si durante el tiempo en el cual tuve mi vehículo asegurado la póliza de seguro no se ve afectada porque no le pasa nada malo al carro, ¿me reembolsan parte del dinero o me descuentan para la póliza del año siguiente? A esto se le llama descuento por no reclamación, es decir, por no afectar la póliza y, en efecto, sirve para no aumentar los costos del seguro. Lo ideal es contactarse con la aseguradora y conocer los detalles del descuento al que se haría merecedor.



¿El Soat es suficiente para estar asegurado y no hace falta invertir dinero en otra póliza de seguro? No necesariamente. El Soat no tiene todas las coberturas que una póliza de seguros ofrece.



