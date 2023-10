Renunciar a un trabajo indudablemente significa una nueva etapa en su vida. Dependiendo del tiempo que estuvo en la empresa, las relaciones que forjó con sus jefes y compañeros, los retos que afrontó y la causa por la que se va, decir 'adiós' puede que sea muy difícil.

Para saber cómo sobrellevar ese momento, Marlo Lyons, experta empresarial y entrenadora profesional certificada de la International Coach Federation, brindó una serie de recomendaciones en una publicación de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Estas son las cinco razones por las que dejar un mal trabajo es difícil y esto es lo que debe hacer para cada caso:

Creer que le debe lealtad a su 'familia'

"No es una empresa, es una familia" puede ser una de las tantas frases corporativas que haya escuchado. Si bien la empresa es el lugar ideal para que usted crezca, debe separar el ámbito laboral del familiar.

Lyons ejemplifica, para Harvard, cómo una de las personas que asesoró se frustró al tener que abandonar la firma de abogados en la que trabajaba por más de 15 años. Pensó que la ascenderían a accionista, pero la empresa no lo hizo.

"Me sentía tremendamente culpable al dejar mi antigua firma. He celebrado todas las celebraciones importantes con ellos. Dos parejas son los padrinos de mis hijos. Era como mi familia", expresó la mujer.

Según la experta, a usted lo contratan para desempeñar un trabajo específico y si creen que sus habilidades no son necesarias ya, pues lo dejarán ir en lugar de pensar si es o no una familia.

Lyons invita a que se formule estas preguntas para saber cómo actuar:

- ¿La empresa me ofrece beneficios y oportunidades de desarrollo que mejorarán mi carrera y mi vida?

- ¿Las políticas de la empresa incluyen mis necesidades específicas?

- ¿La empresa reconoce el valor que yo aporto con más dinero, un ascenso, una asociación o algún otro reconocimiento importante que me importe?

Si en esa relación con su trabajo no hay lealtad por parte de la empresa, lo mejor es que busque otras alternativas, dice Lyons.

Sentir culpa por 'traicionar' a la empresa

Puede que la cultura organizacional sea tan fuerte que usted se siente como en una comunidad o culto que trabaja por un bien común.

"Decidir dejar la empresa puede parecer egoísta o incluso traidor, como si hubiera 'renunciado' a la misión colectiva", comenta Lyons en Harvard.

Incluso, por esa "misión colectiva" usted puede sacrificar tiempo personal y creer que el trabajo es su vida entera. En ese sentido, la 'coach' invita a que piense en qué es lo importante para usted.

- ¿Qué es lo que me importa en el trabajo y cómo defino lo que eso significa?

- ¿Qué valores se respetan o violan de forma constante?

- ¿Puedo hacer algo para asegurarme de que se respetan mis valores?

En caso de encontrar que están afectando sus valores, debe tomar decisiones en la empresa.

Pensar en lo que fue la empresa y no en usted

En línea con el anterior aspecto, puede que su arraigo por la empresa sea tal que le cuesta asimilar los cambios internos —como nuevos jefes o tareas—, por lo cual cae en nostalgia por lo que fue.

"Si se encuentra luchando por aceptar y adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo y se da cuenta de que dice: 'No quiero irme porque me encanta la empresa' en lugar de 'No quiero irme porque me encanta mi trabajo', entonces puede que se quede atrapado en el pasado", expresa la profesional en Harvard.

Hágase estas preguntas:

- ¿Cómo era la empresa cuando me incorporé y cuál es la realidad de la empresa hoy en día?

- ¿Qué haría que el ambiente fuera mejor para mí?

- ¿Puedo hacer más cambios o solicitudes para cumplir con los valores que ya no se cumplen?

Si ve que hay dificultades para que la realidad de la empresa se adapte a usted, también tiene que entrar a tomar decisiones sobre su futuro allí.

'Esposas de equidad'

Así denomina Lyons a las situaciones en las que los empleados tienen acciones en la empresa o reciben algún tipo de subvenciones o beneficios que les impide renunciar.

Estas preguntas, con ayuda de un contador o experto en finanzas, le ayudarán a saber qué hacer:

- Después de pagar los impuestos y el precio de ejercicio de las opciones, ¿cuánto recibiré?

- Si dejo este dinero o espero a que mis acciones se transfieran, ¿afectará esto a mis perspectivas de pensión?

- ¿Qué cantidad neta necesitaría ganar en compensación en otra empresa para compensar el valor no adquirido de las acciones?

Como lee, esto aplica para casos muy específicos. Eso sí, Lyons aconseja poner sobre la mesa el dinero y su salud porque deberá inclinarse hacia su estado personal.

El miedo al 'qué pasará'

Irse de un trabajo implica buscar una mejor oportunidad laboral. El miedo, explica la experta para Harvard, puede aparecer porque usted no sabe cómo buscar un nuevo trabajo, cómo ahorrar plata mientras recibe un salario...

Hágase estas preguntas:

- Si no tuviera miedo de irme, ¿qué sería posible?

- ¿Qué aspecto, olor y sensación tiene mi nuevo entorno de trabajo?

- ¿Qué tipo de apoyo necesito para tener más confianza a la hora de hacer un cambio?

"Para ayudarlo a evitar sus miedos, en lugar de limitarse a soñar con cómo podría ser su vida en un entorno de trabajo positivo, visualícelo deliberadamente", sentencia la ejecutiva.

Con los anteriores casos y las preguntas que debe formularse, sabrá mucho mejor qué hacer si le resulta difícil irse de su trabajo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS