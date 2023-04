Al momento de adquirir un vehículo, ya sea un carro o motocicleta siempre se debe tener en cuenta la adquisición de un seguro para evitar contratiempos.



Existe el Soat, que en caso de accidente, cubre los gastos del asegurado, así como también de las personas involucradas en el siniestro, ya sean los que viajaban en el vehículo, como los posibles peatones heridos.



También existe el seguro todo riesgo, que es un poco más costoso, pero que cubre adicionales y puede ayudarle a salir de dificultades si usted posee una moto. Aquí le contamos.

¿Qué cubre un seguro todo riesgo para motocicleta?

La revista ‘Motor’ reseña que lo principal que debe saber es que este seguro cubre al asegurado, vehículo y terceros que puedan verse afectados, sea por un accidente vial o un robo.



Además, el seguro todo riesgo cubre:



1. Hurtos, daños generados por terremotos, temblores o erupción volcánica.



2. Pérdida parcial, total o destrucción por daños.



3. Asistencia jurídica: un abogado se presentará para colaborar desde el momento del siniestro y por todo el proceso que esto conlleve, así como también lo asesorará en procesos civiles y penales que se deriven de este.



4. Responsabilidad civil contractual: protección por daños a terceros, así como a sus bienes, fallecimiento de una o varias personas, siempre y cuando el asegurado haya sido encontrado como responsable y que en el momento del accidente hayan sido atendidos por el Soat.



5. Grúa, amparo patrimonial, que consiste en cubrir la responsabilidad del asegurado en caso de que este sea culpable.



6. Gastos de desplazamiento.



7. Gastos médicos como gastos quirúrgicos, cirugías, gastos farmacéuticos y cuando los afectados necesitan tratamientos médicos para su recuperación.

Tenga en cuenta que cada aseguradora tiene clásulas diferentes al adquirir un seguro todo riesgo. Foto: Pexels

El usuario debe tener en cuenta que no todas las aseguradoras cubren los mismos ítems y que cuentan con diferentes cláusulas, por lo que algunas no cubren por ejemplo, motos de bajo cilindraje si éstas tienen más de cuatro años de antigüedad, ni las que son utilizadas en servicios de mensajería. Otras no cubren motos de alto cilindraje si éstas tienen más de 10 años de adquiridas por su propietario.



En el 2022 más de 450 mil personas sufrieron siniestros viales, según el Sistema de Información de Atenciones en Salud a Víctimas de Accidentes de Tránsito (SIRAS) y de ellas el 87 % estuvieron relacionadas con accidentes en motocicleta.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

