De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), entre abril de 2022 y abril de este año, el valor total de las deudas vencidas que tiene una mora mayor a 30 días de las personas con la banca alcanzó los $31 billones.



Los préstamos de consumo, incluyendo créditos de vehículo, libranzas, tarjetas de crédito y libre inversión, así como los microcréditos, crecieron en morosidad del 57,5 y 5,56 por ciento, respectivamente.

Entre los motivos que tiene los colombianos, para el no pago de sus obligaciones, está la caída en los ingresos familiares disminuyeron.



De hecho, según la encuesta de Consumer Pulse de TransUnion, en el segundo trimestre del 2023, los colombianos tienen menores expectativas alrededor de su capacidad de de pagar sus obligaciones, menor capacidad de ahorro y mayor utilización de su crédito disponible.



De acuerdo con el análisis, el 34 por ciento de los colombianos indicó que no podrá pagar al menos unas de sus obligaciones actuales, frente a 31 por ciento de un trimestre atrás.



Además el 4 por ciento indicó que no sabía cómo pagar, esto último frente a 9 por ciento del segundo trimestre del 2022. Aunque la mayoría de los consumidores señaló tener planes para pagar sus obligaciones actuales.



Algunos consejos para que ahorre. Foto: iStock

Los colombianos continuaron preocupados por las dinámicas macroeconómicas, en particular la inflación, el empleo y el aumento de las tasas de interés.



Las preocupaciones en torno al empleo ganaron terreno en los últimos meses, con un porcentaje mayor poniendo a esta como una de sus tres preocupaciones financieras principales en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el primer trimestre de 2023 (51 % frente al 48 %).



Según los encuestados, el 47 por ciento de los encuestados indicó que reduciría gastos discrecionales (cenas fuera, viajes, entretenimiento) en los próximos meses, mientras un 27 por ciento espera aumentarlos.



Para el 35 por ciento de los consumidores encuestados indicó, las finanzas de su hogar estaban peor de lo planeado.



Ahorro Foto: iStock

En línea con las disminuciones de ingresos reportadas, el 25 por ciento de los encuestados dijo que alguien en su hogar había perdido su trabajo, además de tener a alguien en su hogar que era dueño de una pequeña empresa que cerró o cuyos pedidos se agotaron con 8 por ciento.



​Un 15 por ciento de los encuestados indicó que utilizaría el cupo disponible de su tarjeta de crédito.



También un 21 por ciento dijo que abrirán un nuevo préstamo personal para ayudar a pagar sus deudas.



El 30 por ciento espera pagar al menos montos parciales y el 26 por ciento planeaba refinanciar o renegociar los pagos o tasas actuales para ayudar a pagar sus obligaciones actuales.Otro 30 por ciento indicó que pediría prestado a amigos y familiares.

