Plantean que pensiones voluntarias sirvan como garantía de créditos

El Gobierno dejó abierta hoy la posibilidad para que los fondos privados de pensiones (AFP) diseñen nuevos mecanismos para incentivar a los colombianos a acumular un ahorro que les permita no solo contar con unos recursos para su jubilación, sino que se puedan cubrir también otras necesidades básicas de la población en las distintas etapas de su vida, como, por ejemplo, adquirir una vivienda, cubrir temas de salud o educación, entre otras.

Así lo planteó Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, durante su intervención en el 12 Congreso Fiap-Asofondos que se lleva a cabo en Cartagena, y en donde dijo que las AFP deben convertirse más en agentes habilitadores y orientadores para que más personas puedan alcanzar su jubilación.El funcionario aseguró que se necesita acabar con esa idea de que el ahorro que acumulan los colombianos en estas entidades solo se podrá usar en 30 o 40 años cuando la persona se jubila, y para ello hay que empezar a diseñar estrategias y productos que estimulen el ahorro voluntario y que se pueda emplear como garantía de un crédito bancario para adquirir activos que sirvan de complemento para la pensión.

Mirar más allá

Advirtió que es hora de pensar no sólo en las personas asalariadas que hoy cotizan de forma obligatoria para su jubilación, sino también en la gente joven, incluso aquella que aún no ingresa al mercado laboral y los independientes que en la actualidad tienen otro tipo de ingresos, pero no cotizan para su pensión porque no sienten ninguna motivación para ahorrar en los mercancías os tradicionales.Castaño Gutiérrez dijo que la propuesta planteada ya se ha venido discutiendo, pero estima que entre septiembre y octubre del presente año se tendrá un proyecto más concreto y que incorpore las ideas de las discusiones del mercado.

A enero pasado, el ahorro voluntario en pensiones sumaba a 21,3 billones de pesos FACEBOOK

TWITTER

La propuesta para haya mayores estímulos para impulsar el ahorro voluntario de pensiones del Gobierno se une al llamado que hacen hoy los fondos privados, tal como lo anticipa EL TIEMPO, en el sentido de que este es uno de los mecanismos idóneos para que las personas puedan mejorar su nivel de ingresos al momento de su jubilación.

Datos del sistema indican que solo 930.000 colombianos hacen aportes voluntarios para su pensión, recursos que sumaban a enero los 21,3 billones de pesos y que administras las AFP, fiduciarias y aseguradoras.



Carlos Arturo García M.

Enviado Especial a Cartagena

@CarlosGarciaM66​