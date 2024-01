Plan financiero estratégico para concluir el año y empezar el nuevo con éxito

Quedan pocos días para despedir el 2023 y empezar un año nuevo con toda la intención de cumplir las metas propuestas. Sobre todo las que requieren de dinero, bien sea salir de deudas, comprar una vivienda, empezar a estudiar, hacer un viaje o simplemente aprender a ahorrar.



Sin embargo, estos propósitos pueden ser difíciles de cumplir si desde ya no se tiene una planificación financiera sobre los gastos realizados en diciembre y cómo piensa dividir los ingresos para sus obligaciones financieras y demás consumos en el 2024.

De acuerdo con el portal del banco 'BBVA', no pensar a largo plazo en términos económicos puede poner en riesgo su situación financiera, no solo porque no existe un ahorro programado para grandes inversiones a futuro, sino también porque no hay comprensión sobre situaciones inesperadas que puedan surgir e impliquen gastos.



Así mismo, tampoco hay un conocimiento sobre en qué se gasta el dinero y cómo lo distribuye, lo que termina en la perdida de control de sus finanzas y en una cuenta en ceros a final de mes, viviendo al límite.



Para evitar caer en ello nuevamente e iniciar un año con un hábito financiero más saludable que le permita cumplir las metas económicas propuestas, puede realizar algunas recomendaciones que le ayuden a llevar a cabo su objetivo.

Gastar o invertir de manera inteligente su prima

El primero de ellos, gastar o invertir de manera inteligente su prima, en caso de que cuente con este beneficio monetario otorgado por su empresa. De acuerdo con el portal oficial de 'Asobancaria', lo ideal es evaluar sus necesidades financieras actuales. Si tiene deudas pendientes, lo recomendado es destinar parte de la misma para pagarlas y reducir así sus obligaciones financieras.



Si tiene un fondo de emergencia, una opción podría ser destinar una parte de su prima para comenzar uno, ya que esto le dará tranquilidad y seguridad financiera en caso de imprevistos como una enfermedad, reparaciones del hogar o pérdida de empleo.

Controlar sus finanzas personales

Por otro lado, puede empezar a llevar un registro sobre el dinero que le entra y la manera en la que lo distribuye, como pagos de obligaciones financieras, donde entran facturas de servicios, impuestos, educación, alimentación, arriendo y transporte, y consumos más leves y de gusto como ropa y ocio.



Esta clasificación dependerá del estilo de vida que lleve y los gastos que tenga. No obstante, llevar un reporte con los mismos le permitirá conocer en qué requiere más dinero y si está haciendo un mal uso del mismo, según 'Forbes'.



Por ello, la revista recomienda realizar una serie de ejercicios o rutinas con el fin de lograr el ahorro a largo plazo, además de mantener las finanzas personales fuera de deudas, que será el primer paso para lograr este ahorro.

Realice un plan financiero para el 2024

Esto se debe hacer después de las vacaciones o de alguna inversión donde se destine mucho dinero, como suele ocurrir en diciembre con los regalos y los viajes. Este paso es importante porque así sabrá con cuánto presupuesto dispone para iniciar el primer trimestre del año. De esta forma será más fácil evitar el derroche y establecer un plan de gastos.



Para ello, debe tener en cuenta cuatro ítems donde podrá destinar sus ingresos, según la revista económica citada:

Contemple un fondo de ahorro y de emergencia. Establezca un presupuesto y ordena sus prioridades económicas. Diseñe una forma que le permita pagar sus deudas. Planee al menos una meta de salud o educación financiera clara y alcanzable. Encuentre un fondo de inversión que le de un ingreso extra.

Con este plan tendrá una mejor dirección en la organización de sus finanzas y un plan estratégico que le permita concluir y recibir el año de la manera más preparada posible, mientras aprender a ahorrar y a alcanzar sus metas económicas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

