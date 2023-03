Las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado empezaron a votar el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro para los próximos cuatro años.

La mayor parte de la iniciativa, que finalmente quedó en 358 artículos, varios de los cuales han encendido alarmas -el Fiscal General, por ejemplo, considera que en el Plan se están abriendo puertas para que se cuele la corrupción en la contratación estatal-, apunta a reglamentar las grandes políticas públicas en materia económica, de medio ambiente y de seguridad humana.



Esas normas por supuesto que impactan la vida de todos en el país, pero es un impacto estructural. El Plan trae, sin embargo, varios artículos puntuales que, de ser aprobados por el Congreso, tocarán directamente su bolsillo. Tome nota y haga cuentas.

Subirían los avalúos catastrales

La actualización catastral es uno de los nortes del proyecto, y apunta a que las entidades territoriales y la Nación recauden más impuestos en la medida en que el valor declarado de los predios y tierras en manos de particulares se acerque cada vez más al precio comercial.



El artículo 311 plantea la "actualización masiva de los valores rezagados" en materia catastral. Y ordena, en cabeza del Instituto Agustín Codazzi, "la adopción de metodologías y modelos de actualización masiva de valor catastral, para asegurar, por una sola vez, el ajuste automático de los avalúos de todos los predios del país, salvo aquellos que hayan sido objeto de formación o actualización catastral durante los últimos cinco (5) años previos a la expedición de la presente ley o cuyo proceso de formación o actualización esté en desarrollo a la fecha de expedición".



Y también se viene otro ajuste: el Artículo 251 ordena que "todos los alcaldes deberán realizar y adoptar sus estratificaciones empleando las metodologías que determine el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-". Esto implicaría que muchos barrios en todo el país podrían subir de estrato y, por ende, también el costo de los servicios.

Panorámica del centro de Bogotá. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Primera revisión de carros nuevos a los 5 años

Otro de los cambios del Plan de Desarrollo es la reducción en un año del inicio de las revisiones técnico-mecánicas a los carros nuevos. Hasta ahora, esa primera revisión se hacía a los seis años: así, por ejemplo, si un carro salía de concesionario en 2023 debía hacer su primera revisión en 2029. Ahora ese peritaje se haría en el 2028. De la misma manera, la primera revisión de los carros de servicio público y de las motocicletas se haría a los dos años.



No se modifica la obligación de la revisión anual después de haber realizado la primera.



Esto dice el Artículo 52 del Plan: "PRIMERA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto (5°) año contado a partir de la fecha de su matricula en el registro nacional automotor. Los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula (...) Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes".



Subisidio de energía y agua para el estrato 3

En el Artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo se incluye un parágrafo que señala que el subsidio en el costo de la energía para los habitantes de estrato 3 en todo el país se mantiene hasta el 30 de junio de 2027.



De la misma manera, el Artículo 223 establece que los municipios y distritos, "de acuerdo con sus posibilidades", establecerán un subsidio para los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado así: "Hasta un porcentaje máximo del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; y treinta por ciento (30%) para el estrato 3 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización".



Aportes en salud de mayoría de pensionados bajarían 2 %

El Artículo 52 del proyecto señala: "El aporte a salud a cargo de los pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos se reducirá del 12 % al 10 %, el cual regirá a partir de la vigencia de 2024 previa reglamentación del Gobierno Nacional, la cual hace parte de la agenda social que se presentará al Congreso de la República.



Ese beneficio cobijaría a 9 de cada diez pensionados en el país, pero expertos han señalado que abriría un nuevo boquete fiscal, pues el Gobierno tendrá que financiar el faltante.

