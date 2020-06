Superfinanciera interviene a 'Comunidad solidaria', nueva pirámide

Una nueva pirámide y seis de sus promotores acaban de ser intervenidos por la Superintendencia Financiera, bajo el delito de captación ilegal de recursos del público. Se trata de la captdora que operaba bajo el nombre de 'Comunidad Solidaria', y contra las personas, Ángel Enrique Barragán Vargas, Celedonio Espinoza Navarrete, Esneider Pachón Santos, Liliana Márquez Ortíz, Branndon Yair Tello Hernández y José Alberto Amézquita Millán.

Tras constatar la veracidad de una veintena de denuncias hechas ante la Superfinanciera, que daban cuenta de captaciones de recursos por 2,5 millones de pesos en municipios como Cachipay, La Mesa y Madrid, con la promesa de devolver 20 millones en solo 21 días y el compromiso de vincular a dos personas más, el ente de vigilancia y control determinó que se trataba de un esquema piramidal, lo cual no es permitido en el país.

"Esta secuencia ha requerido de la vinculación de por lo menos 120 personas participes en la estructura, en una progresión indefinida que debe mantenerse para que todas las que iniciaron en la posición 'Nuevo Participante', alcancen la posición 'Beneficiario' y obtengan los “regalos” que esperan", advierte la Superfinanciera.



Y agrega que en el momento en que se detiene la participación de nuevas personas, o no se entrega la suma de dinero acordada, el sistema colapsa, puesto que, al no tener la vinculación de más participantes, no se genera el ingreso de los recursos que constituyen la única fuente de dinero que se entrega a las personas que alcancen el nivel de 'Beneficiario'.



El mecanismo utilizado por los promotores de esta pirámide era el voz a voz, para lo cual se creó un grupo en WhatsApp, 'Comunidad Solidaria', a través del cual se acordaban los sitios de reunión y se daban instrucciones de última hora bajo el pretexto de proveer seguridad a los 'inversionistas', señalan los testimonios de las personas estafadas.

Los denunciantes advirtieron que a cada reunión asistían más de 100 personas, las cuales se realizaban en restaurantes, cafeterías y otros comercios en distintos municipios del país.

Los invitados llegaban al sitio de reunión donde les explicaban cómo funcionaba el mecanismo, entregaban el dinero (2,5 millones de pesos) y se comprometían a llevar a otras dos personas, según reza la Resolución 0543 del 12 de junio, expedida por la Superfinanciera.



Los denunciantes advirtieron que a cada reunión asistían más de 100 personas, las cuales se realizaban en restaurantes, cafeterías y otros comercios en distintos municipios del país.



Los captadores recurren a nombres sugestivos como 'Comunidad Solidaria', entre muchos otros, y se promocionan en páginas web o grupos de conversación a través de aplicaciones móviles o redes sociales. Éstas últimas vienen siendo utilizadas por los captadores ilegales porque les facilita el anonimato para reclutar y aumentar el número de aportantes", señala el ente de vigilancia y control.



En su resolución la Superfinanciera les ordena a sus promotores suspender la captación ilegal de recursos y a devolver en su totalidad los dineros conseguidos por esa vía ilícita.



La entidad también compulsó copias de esta medida a las demás autoridades, entre estas la Fiscalía General de la Nación, para que se inicien los procesos judiciales y administrativos que consideren necesarios por los hechos denunciados.



