El próximo martes 20 de junio se le vencerá el plazo a los casi 4 millones de conductores que deben renovar su licencia de conducción. La fecha que dio la Corte Constitucional para realizar este trámite se aproxima y son miles de personas las que reportan problemas en los puntos de atención.



En las últimas horas, se conoció que en el Supercade de la calle 13 hubo caos por una posible ‘vulneración al sistema de citas’. Según el reporte de varios usuarios, cerca de 700 personas llegaron a este punto para ser atendidos a la misma hora, lo que generó desorden dentro de las instalaciones de la entidad y causaron afectación de movilidad en el sector.

¿Quiénes tienen que renovar la licencia de conducción?



Los conductores que deben realizar el proceso de renovación son aquellos a los cuales la licencia de conducción se venció entre el 1 y el 31 de enero del 2022, si no especifica la fecha de vencimiento en la parte posterior o dice ‘indefinido’.



El Ministerio de Transporte calcula que son alrededor de 5 millones de ciudadanos quienes deben realizar este proceso en Colombia y de acuerdo a los datos entregado por el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), solo 554 mil personas realizaron este trámite hasta el 17 de mayo.



Recuerde que debe renovar el pase si tiene fecha de vencimiento entre el 1° y 31 de enero de 2022. Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Cabe recordar que la Ley 2161 de 2021 le concedió un plazo adicional a los conductores que no habían podido hacer este trámite. El Congreso aprobó esta ley que le permitía a los conductores manejar sus vehículos con la licencia vencida hasta dos años.



Sin embargo, la Corte redujo este plazo a solo un año, así que debe tener en cuenta si su licencia de conducción se venció en el periodo mencionado, porque a partir del próximo 20 de junio no podrá circular en las vías del país con la licencia vencida.



También, se debe aclarar que las personas que no están cobijadas por la Ley 2161 deben renovar la licencia de conducción de acuerdo a la fecha que indica el documento en la parte posterior. Para consultar más detalles sobre la renovación puede ingresar a la página www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona.



Si usted es sorprendido manejando un vehículo con la licencia vencida, tenga en cuenta que la autoridad de tránsito le puede imponer un comparendo de 309.336 pesos y procederá a la inmovilización de su carro, moto, entre otros.

¿Qué puede hacer si su licencia está vencida o se acerca la fecha de vencimiento?



De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Transporte, usted debe seguir los siguientes pasos para llevar a cabo la renovación de la licencia.



1. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y agendar una cita para realizarse los exámenes físico-mental y de coordinación motriz para conducir.



2. No contar con multas o infracciones de tránsito.



3. Al momento de cumplir la cita debe llevar consigo el documento de identidad original y contar con disponibilidad de tiempo. Al terminar este proceso la información quedará cargada automáticamente en la plataforma Runt.



4. Agendar una cita previa en el organismo de tránsito de su ciudad o municipio

para renovar su licencia de conducción.



5. Pagar los valores estipulados.

Este documento es indispensable para conducir. Foto: Óscar Bernal. Archivo EL TIEMPO

Tenga en cuenta que el valor de este trámite en el organismo de tránsito puede variar, dependiendo los precios que fijen las Asambleas Departamentales, Consejos Municipales o Distritales del país.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

