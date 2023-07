Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos. A través de esta se hacen diferentes transacciones, como pagos, transferencias, incluso, se puede ahorrar. Quizás, aprovechando el auge de esta billetera digital los ciberdelincuentes hallaron la manera de hurtar dinero a sus usuarios. Lo hacen por medio de un app falsa.



Usuarios de Nequi, como lo registró la revista Semana, están denunciando a través de redes sociales una nueva modalidad de estafa llamada Nequi-Glitch con la cual se pueden realizar falsas transferencias.



¿Cómo funciona?

Así lo hacen: a través de la app falsa, quienes la tienen instalada realizan varios intentos (inválidos) de transferencia a otra cuenta en Nequi, pero entre tanto crean un comprobante falso y remiten un mensaje de texto que supuestamente confirma el envío de plata.

Debido a que, en general, la persona confía en quien le hizo la transferencia, la víctima del delito no abre Nequi para confirmar que esta haya sido realizada. Si lo hiciera se daría cuenta que la estafaron.



En otras ocasiones, los ladrones argumentan que por una falla en Nequi el envío del dinero no se ve reflejado en la cuenta de quien lo recibe. En cambio, envían un soporte y un mensaje de texto falsos.



Además de Nequi-Glitch, otra modalidad de robo referenciada por el mencionado medio es la falsificación de comprobantes de pago con editores de fotos, que se puede hacer desde un computador o un celular, para luego hacerlos pasar por verdaderos tras una compra.



Para evitar esos robos, Nequi recomienda revisar en la cuenta que en efecto se haya recibido el dinero, lo cual solo toma unos 30 segundos, no atender supuestas llamadas en las que piden el cambio de clave de tarjeta y no dar clic en enlaces falsos por mensaje de texto, ya que así se quedan con los datos.

También usan códigos QR

Código QR. Foto: iStock

Si usted va a hacer un pago en un establecimiento de comercio a través de Nequi, tenga en cuenta que una de las modalidades preferidas por los delincuentes para hurtar dinero es a través del código QR que tiene el aplicativo y que permite hacer pagos.



"Los delincuentes crean un código QR que enviará la plata a otra cuenta, y lo pegan sobre los códigos QR que los establecimientos tienen para sus clientes y que les permite pagar con un clic", explica el medio citado.

Ciberdelitos: Bogotá es la ciudad que más casos reporta Según la Cámara Colombiana de Informática, las modalidades más comunes son robo por aplicaciones y violación de datos. Los ciberdelincuentes están al acecho. Foto: iStock

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS