Ahorro pensional de 19 millones de colombianos en AFP rentó $ 50,5 billones en 2023

Pese a la coyuntura económica registrada en el 2023, el ahorro pensional que más de 19 millones de colombianos tienen en las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) alcanzó rendimientos del orden de los 50 billones de pesos, cifra récord que es depositada en las cuentas individuales que cada persona tiene en dichas entidades.



Esos más de 50,5 billones de pesos no solo son una cifra histórica en las tres décadas que llevan operando las AFP sino que se logran "pese al deficiente sistema pensional que tiene el país, bajo el que compiten dos regímenes pensionales en condiciones desiguales", comentó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, gremio que representa a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.



Destacó, además, que los rendimientos obtenidos el año pasado superaron en 10,8 billones a las de 2019, año en el que se había dado el último máximo histórico en el sistema privado de ahorro pensional.



Al cierre del 2023 el ahorro pensional acumulado por más de 19 millones de colombianos que tienen sus recursos para cuando se jubilen alcanzó los 405,6 billones de pesos, indicaron desde el gremio.



Destacaron que todos los portafolios que administran las AFP, es decir, el portafolio para jóvenes, personas en edad media, pre-pensionados y pensionados, registraron rentabilidades superiores a la inflación.



El mejor desempeño en 2023 lo tuvieron los portafolios de quienes ya están pensionados y de aquellos próximos a pensionarse, cuyas rentabilidades fueron de 28 y 24 por ciento, respectivamente.

Mejor desempeño

“La rentabilidad histórica de los fondos de pensiones colombianos en los últimos 20 años ha sido la más alta entre todos los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)​; y eso ha sido posible gracias a la buena administración y diversificación de los portafolios, o en términos más simples, al hecho de que todos los huevos no se ponen en la misma canasta”, explicó Montenegro al tiempo que aseguró que estas cifras respaldan la necesidad de que el sistema pensional se base fundamentalmente en el ahorro y la capitalización individual, que ha sido la esencia de la propuesta del sector para reformar el sistema pensional.



Según Asofondos, el país no había tenido un ahorro que respalde la vejez, al menos, en montos como los observados a lo largo de estos últimos 30 años. De hecho, estimativos del gremio indican que, si no hubiese subsidios regresivos en el régimen público de prima media, que es un factor que incentiva los traslados de afiliados, los fondos hoy tendrían un ahorro superior a los 530 billones de pesos.

La rentabilidad histórica de los fondos de pensiones colombianos en los últimos 20 años ha sido la más alta entre todos los países de la Ocde. Foto: El Tiempo / cortesía

Desde Asofondos también se reiteró que el sistema de ahorro y capitalización bajo el que funcionan los fondos de pensiones en Colombia, se ha consolidado como la opción preferida por la mayoría, toda vez que siete de diez trabajadores formales en Colombia tienen su fondo de pensión, “los fondos de ahorro, que respaldan las pensiones de los jubilados, son permanentes, nunca se deben acabar porque siempre habrá adultos mayores que necesitan una jubilación”, enfatizó Montenegro.



El directivo agregó que la existencia de dichos ahorros mitiga la necesidad de hacer cambios paramétricos en forma permanente, como por ejemplo, incrementar la edad de jubilación, o los años cotizados, o el monto de las cotizaciones, o el reducir pensiones.