¿Tiene pensado solicitar la pensión? Así puede saber cuántas semanas lleva cotizadas

Actualmente, hay miles de personas que se encuentran cotizando pensión en alguna entidad pública o privada. No obstante, en ocasiones, quienes ya comienzan a realizar el proceso de solicitud para acceder al derecho de pensión, se llevan la gran sorpresa al verificar que no cuentan con las semanas exigidas.



Para que usted no le pase esto, tenga en cuenta que los hombres deben haber cumplido los 62 años y las mujeres los 57 años, además de contar con mínimo 1.300 semanas cotizadas, según Colpensiones.



Por lo tanto, debe consultar su historia laboral, la cual es un instrumento que permite realizar un seguimiento de los aportes realizados en pensión, así como de las semanas cotizadas tanto en el régimen público como en las Administradoras de Fondos de Pensiones.



Este documento refleja las cotizaciones periódicas efectuadas en el sistema pensional por parte de los afiliados, de acuerdo con el salario que estos devengaron.



Por esta razón, es recomendable que consulte periódicamente esta información y así estar seguro de que su empleador actual le esté cotizando su pensión de forma adecuada.



Siendo así, lo invitamos a conocer cómo consultar sus semanas cotizadas.



Uno de los tipos de pensión es la de sobrevivientes. Foto: iStock

¿Cómo saber cuántas semanas tiene cotizadas?

Si usted pertenece al fondo de pensión de Colpensiones, podrá verificar su historia laboral de la siguiente forma:



- Ingrese al portal transaccional de la entidad.



- Al ingresar debe iniciar sesión con su documento de identidad y contraseña.



- Después de entrar al portal, diríjase a "Trámites y servicios" y dé clic en "Consultas".



- Al dar clic allí, se desplegarán varias opciones en lo que podrá consultar el formulario de afiliación, verificar su estado de solicitud, enviar a su correo electrónico su historia laboral y consultar este mismo documento de forma unificada.

​

- Al seleccionar la tercera opción, debe ingresar su documento de identidad y su número de documento nuevamente para que automáticamente se le sea enviado.



Tenga en cuenta que también pueden solicitar esta información en los puntos de atención de Colpensiones presentando su documento de identidad.



Si usted es afiliado a un fondo de pensión privado, recuerde que puede ingresar al canal digital de la entidad y así descargar este documento.



Así mismo, puede consultarlo directamente en las oficinas de las Administradoras de Fondos de Pensiones.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

