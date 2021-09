Cómo calcular el monto de su pensión

Una de las frecuentes inquietudes del futuro pensionado es saber la aproximación del monto del dinero que recibirá cuando logre la pensión. El Sistema General de Pensiones en Colombia está conformado por dos regímenes: el Régimen de Prima Media (Colpensiones) y el Régimen de Ahorro Individual (fondos privados). El estar afiliado a uno u otro implica acogerse a las condiciones y parámetros diferenciales como la edad, el tiempo de cotización, entre otros. Hay que destacar que es el trabajador quien decide a cuál de los dos regímenes decide realizar los aportes para acceder a la pensión.



El denominado Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones exige como requisitos para la pensión de vejez, acreditar 1.300 semanas mínimas de cotización y el cumplimiento de edad (57 años mujeres – 62 años hombres).



El otro régimen, administrado por los fondos privados y denominado Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el cual, en principio lo que interesa es la rentabilidad de los aportes y el capital existente en la cuenta de ahorro individual al momento de cumplir la misma edad exigida en Prima Media, pero en el evento de no contar con el capital suficiente y el afiliado acredita que ha cotizado como mínimo 1.150 semanas, sería beneficiario de la garantía estatal de pensión mínima de vejez.



En el RPM se toma como promedio el ingreso mensual de los últimos 10 años y la pensión equivale a un porcentaje del valor final. Ese dinero proviene de un fondo común al que aportan los afiliados que están en edad laboral y cotizado activamente, y se complementa con recursos del Presupuesto General de la Nación.



En el RAIS (gestionado por las AFP) la pensión corresponde a la suma del ahorro hecho por cada persona a lo largo de su vida (incluidos los aportes voluntarios) más los rendimientos (porque los fondos de pensiones invierten ese dinero para multiplicarlo a largo plazo), por lo cual cada aporte va a una cuenta individual. En este modelo es fundamental el capital reunido. Para el cálculo también se contemplan factores como si tiene hijos y de qué edades, ya que es heredable.



En Colpensiones, el monto mensual de la pensión de vejez estará entre el 65 % y el 80 % del ingreso base de liquidación (IBL), así:



- Si el afiliado cotizó 1.300 semanas, el porcentaje de la pensión será del 65 % del IBL, que está conformado por el promedio de los salarios sobre los cuales se hicieron las cotizaciones a pensión, debidamente actualizados con el IPC. Y ese promedio puede ser el de los últimos 10 años cotizados al sistema o de toda la vida laboral del afiliado. En cada caso, el afiliado debe elegir el que más lo beneficie.



- Si el afiliado cotizó más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas cotizadas de forma adicional, el porcentaje de la pensión será incrementado en un 1,5 % del ingreso base de liquidación.



- El monto de la pensión no puede ser mayor al 80 % del ingreso base de liquidación y el monto de la mesada pensional no puede ser menor al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -Rais-, por su parte, cuenta con tres modalidades para elegir cómo quiere su pensión: retiro programado, retiro vitalicio y retiro programado con renta vitalicia. Los especialistas aconsejan analizar cada una de estas opciones al momento de llegar al periodo de la jubilación. A esto se le suma que los afiliados podrán mejorar el monto de la pensión, por medio de aportes voluntarios a pensión obligatoria.



De acuerdo con Porvenir, cualquier trabajador asalariado o independiente que cotice en un fondo privado y que esté buscando opciones de ahorro para tener una mejor pensión o tener la posibilidad de acceder a un retiro anticipado puede realizar aportes voluntarios a su pensión obligatoria.



“Vale recordar que los aportes voluntarios son un medio a través del cual los afiliados a los fondos privados pueden realizar aportes adicionales y voluntarios a pensión obligatoria con el objetivo de complementar y mejorar su pensión cuando llegue la etapa de retiro”, destaca la compañía.



