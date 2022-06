La historia laboral es un documento que contiene toda la información del trabajador referente a su estado de pensión. Allí podrá encontrar cuántas semanas ha cotizado, qué vínculos laborales ha tenido y cuáles han sido sus aportes.



Según la página web de Colpensiones, la historia laboral sirve para establecer si un afiliado o beneficiario puede adquirir el derecho a la pensión por vejez, invalidez, sobrevivencia, indemnización sustitutiva o auxilio funerario.



En este documento se detallan en orden cronológico todos los trabajos, empleadores, salarios y periodos laborados de una persona. Lo recomendable es revisarlo regularmente en caso tal de que haya inconsistencias y tenga que presentar una queja con su fondo de pensiones.



Recordemos que en Colombia se necesitan certificar 1.300 semanas cotizadas para acceder a la pensión, lo que equivale aproximadamente a 26 años. Según el articulo 33 de la ley 100 de 1993 la edad establecida es 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.



¿Cómo consultarlo?

Si la persona está afiliada a Colpensiones, debe entrar a la página web de la entidad y revisar sus cotizaciones. En caso tal de que no disponga de este medio, puede acercarse a cualquier punto de atención y solicitar el registro con su documento de identidad.



En la página web de Colpensiones debe acceder a la Sede Electrónica. Los afiliados que ya cuentan con su usuario y contraseña, solo tienen que iniciar sesión, sino deberá registrarse.



Al entrar a la Sede, la plataforma permite descargar su historia laboral como un archivo PDF. En caso de encontrar inconsistencias en las semanas cotizadas, periodos o aportes, es necesario comunicarse inmediatamente con el fondo. Colpensiones tiene para esto un formulario en línea donde se pueden solicitar correcciones.



Hay que tener en cuenta que si la persona ha sido servidor público y no le cotizaron pensiones al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, es posible que esos periodos no estén en su historia laboral. De ser así, se puede pedir la inclusión directamente en los puntos de atención.



Para consultar la historia laboral en regímenes privados, el usuario deberá comunicarse directamente con el fondo al que pertenezca.

