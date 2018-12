Así aumentarían las penas de cárcel para evasores de impuestos

En la ponencia de la reforma tributaria que debaten las comisiones económicas del Congreso se incluyó un capítulo que les da más dientes a las autoridades que luchan contra la evasión de impuestos.



El delito de evasión quedó tipificado en la reforma tributaria de hace dos años, pero el actual proyecto endurece las penas y baja los montos desde los que esconder ingresos es una conducta castigada con cárcel.



Hoy, la mayor pena por evadir tributos o maquillar las cifras es de 9 años de prisión. A eso se exponen quienes omitan activos por unos 5.600 millones de pesos. El proyecto de ley plantea que quienes no reporten activos a partir de 3.900 millones de serían procesados y se expondrían a una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años.

Aquel que sea encontrado culpable por un juez de este delito también tendría que pagar una multa del 20 por ciento del valor del activo omitido.



Otro de los cambios claves en el articulado de la ley de financiamiento es que los castigos aplicarían tanto para quien cometa el ilícito, como para quien le ayude a cometerlo. Según la norma “en las mismas penas incurrirán los miembros de junta o consejo directivo, representante legal, mandatario, revisor fiscal, asesor contables o tributario que consientan, toleren y/o asesoren la realización de alguno de los comportamientos”.



Vale aclarar que en el delito se configurará si se omiten de activos en las declaraciones de renta, o se incluyen pasivos que no se tienen, factores que en ambos casos les permiten a los contribuyentes rebajar los valores a pagar o los saldos a favor en su impuesto.

Defraudación fiscal

La ley de financiamiento también le da vía libre a una mayor persecución de quienes no paguen los impuestos que deben, debido a que también se establece defraudación fiscal como otro tipo penal de evasión tributaria, enfocado más a personas que no declaren ni paguen, pero en menores proporciones.



De este modo, se le impondría pena de prisión de entre 3 y 5 años a quienes, “valiéndose de cualquier artificio, omita declarar y/o pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden de acuerdo con la ley”, reza el articulado. Esto incluiría, entonces, no solo a evasores de renta, sino de cualquier impuesto como el IVA o el Impoconsumo, dos de los que menos se recaudan en el país; de hecho, entre los dos, se calcula que la evasión supera los 50 billones de pesos al año.



En estos casos específicos, quienes sean condenados recibirán una multa equivalente al triple del monto dejado de declarar y pagar, incluidos intereses moratorios, eso sí, esta cifra no podría superar los 40.500 millones de pesos. Sin embargo, al igual que en la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, la defraudación fiscal también les aplicaría a asesores o contadores que les ayuden a los contribuyentes a no declarar y/o pagar impuestos al fisco.



Vale recordar que este punto, como los demás, tendrá que ser discutido en comisiones económicas conjuntas y plenarias de Senado y Cámara, que le tendrán que dar su 'bendición' para quede dentro de la ley de financiamiento, y de avalarse, comenzaría a regir desde el 1.° de enero del próximo año.



Sebastián Londoño

Redactor de Portafolio