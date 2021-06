Pautas para comenzar un negocio y no fracasar en el intento

Comenzar un negocio por cuenta propia, por más pequeño que este sea, nunca ha sido fácil, menos aún en medio de situaciones coyunturales complejas, como las que vive hoy el mundo por cuenta de la pandemia, y de manera particular, Colombia con su actual crisis social. Si bien estos factores puede jugar en contra, también puede ser una oportunidad para desarrollar esas ideas que pueden llevar años plasmadas en el papel a la espera de ese momento clave para ponerlas a andar.



Pero cualquiera que sean las circunstancias es necesario tener claro el norte hacia donde dirigir esa iniciativa para poder enfrentar los obstáculos que se presenten y evitar sucumbir ante las primeras amenazas del mercado. Expertos de la multinacional de pagos Visa señalan que "antes de emprender la aventura de iniciar un negocio propio, se debe considerar algunos aspectos importantes, como proveerte un salario y obtener los recursos para su buen funcionamiento como alquilar locales, contratar personal, comprar inventarios", entre otros aspectos.



Pero más allá de los temas evidentes y necesarios para poner a andar esa idea, siempre hay aspectos que están ocultos y que resultan fundamentales no solo para el despegue y para mantener en operación el negocio sino también para lograr que este crezca con el tiempo.

Primeros pasos

Antes que nada, sostienen los expertos de Visa, es necesario tener un plan que detalle todos los gastos necesarios para la operación e iniciación del negocio. Dicho plan debe incluir, cuanto menos, lo siguiente:



1. Determinar la lista de gastos fijos y variables que se tendrán cada mes.



2. Solicitar los permisos y trámites ante las autoridades correspondientes.

3. Definir el número de empleados que hay que contratar y las prestaciones básicas obligatorias de ley. Para este caso, es necesario consultar las leyes que apliquen.



4. Calcular los ingresos que se estima recibir mensualmente.



5. Escoger de qué manera se llevará la administración del negocio, es decir, si se registrarán las operaciones diarias en un programa informático elaborado especialmente para el negocio o utilizar otro que ofrezca el mercado.



6. Definir el costo de desarrollar la identidad e imagen de la empresa: logotipo, lema, filosofía, objetivos, valores y otros.



7. Definir el costo de desarrollar una página web corporativa, con el fin de tener presencia en la red.



8. Proyectar estados financieros. ¿Qué capital es necesario para iniciarlo? ¿Se cuenta con él o hay que solicitar un financiamiento o esperar a reunir el capital?

Dinero para financiar

Otro de los aspectos claves en el proceso de construir un negocio es el dinero necesario para financiar no solo la puesta en operación sino para mantenerlo activo mientras este toma tracción, sin importar el mercado en el que se esté.



Los expertos recomiendan diseñar una estrategia para obtener el capital ya sea a través de amigos y familia, ahorros propios o la financiación bancaria o una combinación de todas las opciones.



Lo ideal es contar con un capital para emprender, sostienen, pero si no es así, existen opciones que brindan las instituciones financieras para solventar el proyecto, el cual deben contar, en lo posible, la posibilidad de vincular inversionistas que deseen sumarse al emprendimiento.



Si la alternativa es la financiación a través del sistema bancario, recuerde que existen varias alternativas, unas menos costosas que otras que pueden funcionar, según las metas y etapas en que se quiera desarrollar la idea.



"Lo ideal es que, una vez que tienes tu plan de negocio armado, te acerques a las instituciones financieras para que te asesoren a impulsar tu negocio. Algo que debes hacer es separar tu cuenta de banco personal de la de tu empresa. También puedes solicitar una tarjeta de crédito y una de débito para uso exclusivo de tu negocio. Esto te ayudará a mantener un mejor control de todos los gastos y a separar tus finanzas personales de las de tu negocio", dicen en la multinacional.



Por lo general, las entidades financieras cuentan con productos diseñados que tienen beneficios espaciales para nuevos emprendedores.



Pero cono se anotaba en un comienzo, emprender un negocio no es fácil y menos en tiempo turbulentos, por eso "debemos ser conscientes de los riesgos a los que nos podríamos enfrentar. Es importante tener un plan de negocio elaborado, que nos ayude a mitigar los riesgos. La planeación evita que suframos pérdidas a causa de las decisiones tomadas precipitadamente o del aprovechamiento mínimo de los recursos disponibles", advierten los expertos.



En Finanzas Prácticas para Negocios, Visa ofrece a las micro y pequeñas empresas acceso a una biblioteca audiovisual de lecciones y recursos de negocios que pueden descargarse y personalizarse fácilmente como, por ejemplo, calculadoras para manejar los flujos de caja o determinar la relación costo-beneficio de sacar un

préstamo.