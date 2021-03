Así puede cumplir las metas financieras en familia

Para la mayoría de las familias colombianas, el año pasado fue todo un reto en términos de plata. Algunas personas perdieron su trabajo y para otras, sus ingresos fueron mucho menos y optaron por buscar entradas extra. Eso sí, al mirar hacia atrás, entendemos que lo positivo de los tiempos difíciles, es que aprendemos muchas lecciones y descubrimos talentos impensables.



Por eso, desde Nequi, neobanco de Colombia, se propone algunos consejos para organizar las finanzas del hogar y empezar a curar las heridas que dejó 2020.

1. Bases sólidas

Es muy importante partir de que todos, sin excepción, tenemos ideas preconcebidas sobre la plata. Las aprendimos de nuestra familia. Y si tenemos hijos, es muy probable que se las estemos enseñando, a través de nuestro ejemplo.



No existe algo como la “no educación financiera”. Simplemente hay dos maneras de aprender sobre plata: de manera consciente y planificada, y como algo inconsciente y a través de lo que vemos en quienes nos educaron.



Por eso, en Nequi creemos que no importa si alguien tiene una mala racha económica, con deudas, o si, por el contrario, está en un buen momento de plata. Tampoco depende del rol en el grupo familiar. Simplemente, ahora es el momento ideal para hablar de plata en casa, y lograr que sea la base y estructura de metas, no un problema.



Es súper importante hacer consciente a la familia completa, del papel de la plata en la vida diaria.



2. Tips para lograrlo junto a sus hijos

• Enséñeles a intercambiar juguetes desde pequeños. Pídales que cambien un juguete viejo por uno nuevo. Así irán teniendo una conciencia de sus ingresos y egresos. Si crea en sus hijos la ilusión de que nada cuesta, al crecer se pueden estrellar contra la lógica del mercado.



• Los regalos son casi siempre muestras de amor, pero no las únicas ni las más valiosas. Limítese a fechas especiales y esfuerzos particulares.



• Ayúdales a construir el hábito del ahorro. Enséñales a enfocarse en cosas que quieran comprar.



• En la medida que empiecen a crecer, motívelos a participar en las obligaciones de la casa, así sea con un aporte pequeño.

3. El juego, la gran forma de aprender

La idea es que, a través de juegos y dinámicas como Monopolio, los más pequeños de la familia aprendan que, aunque la plata se gana trabajando, eso no debe implicar la pérdida de libertad ni un desbalance entre las actividades que ama realizar y aquellas que hace para obtener ingresos. Además, el juego puede mostrar la importancia de invertir los recursos y ahorros para generar capital y patrimonio, y no para crear dependencia o sacrificio de la tranquilidad.

4. Comité financiero en el comedor

Deben quedar en el olvido los días en los que una figura familiar sufría en silencio por tener toda la carga económica encima. En casa, lo más sano, es hablar de plata, desmentir los mitos que se han creado alrededor de ella. Por eso, es bueno compartir un comité financiero para que todos sepan qué hay, qué hace falta y cómo pueden sumar esfuerzos para salir adelante,planear un viaje o una compra común.

Para este comité, deben tener un presupuesto claro, metas y acciones a seguir. Aquí le contamos cómo hacer uno a prueba de pandemia.

5. Gastos + esfuerzos en equipo

Después de hacer el comité de gastos, se deben sumar fuerzas. Muchas parejas escogen tener cuentas aparte, porque no quieren decirle al otro en qué se gastan su plata o porque quieren mantener independencia. Es una decisión respetable. Sin embargo, lo que algunos expertos en finanzas personales sugieren, sobre todo en tiempos de crisis, es lo contrario: que exista un bolsillo común.



¿Por qué? Porque en términos de plata, una familia es una especie de empresa. Imagina una empresa donde el encargado de Compras y la de Producto, manejan presupuestos diferentes y nadie coordina nada. Así sería muy fácil terminar en la quiebra.

No se trata de que una sola persona diga qué deben hacer con la plata en casa, sino de la creación de un fondo común, en el que, incluso, puede existir un presupuesto de libre uso para cada uno.

6. Todos ponen

Es importante entender: la suma de fuerzas no siempre es una suma de plata. Si tu pareja está sin trabajo, pero igual está al frente de las labores de casa, esa es su función, una muy difícil. Su esfuerzo contribuye, como el tuyo, a que logren juntos sus metas.



7. El ahorro familiar acaba con "La carrera de la rata"

Es normal mirar hacia atrás y preguntarnos cómo hacíamos para vivir cuando teníamos sueldo de universitario o con el primer trabajo, en el que ganábamos mucho menos. El problema oculto detrás de esa pregunta es que, a medida que vamos ganando más, gastamos más y nos endeudamos más, y pocas veces pensamos en ahorrar lo suficiente. A esta conducta se le llama “La carrera de la rata”. Gana más, pero gasta más y muy pocas veces se proyecta.



La idea para evitar esta carrera es hacer todo lo contrario. Es decir, que si gana poco, ahorra poco. Y entre más gane, debe gastar menos y ahorrar mucho más.



Como ahora estamos en crisis, ahorrar no servirá para calmar los problemas financieros inmediatos de la familia, pero puede cambiar el futuro.



Por: Portafolio.co