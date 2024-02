Así puede acceder al subsidio de vivienda de construcción en sitio propio

Las cajas de compensación son las encargadas de entregar subsidios para construcción en sitio propio, es decir, para que los trabajadores que desean realizar adecuaciones y edificar en lotes que sean de su propiedad puedan hacerlo.



El beneficio que la caja de compensación podría entregarle es de hasta 91'000.000 pesos cuando el lote esté ubicado en una zona rural y hasta 23' 400.000 pesos cuando se encuentre en una zona urbana.

Lo primero que debe consultar es a que caja de compensación está afiliado como cotizante y tener en cuenta que respecto al subsidio de construcción de vivienda, una de las condiciones es que la cuantía del subsidio no podrá ser superior al 90 por ciento del valor de la obra.



Eso quiere decir que el 10 por ciento restante del valor o precio de la casa a adquirir, construir o mejorar, en la fecha de asignación del subsidio, debe ser aportado por el beneficiario.Por ejemplo, si usted hará una obra de 26′000.00 de pesos en un lote urbano, recibirá un subsidio de 23′400.000 pesos y deberá aportar 2′600.000 pesos.

construcción casas Foto: iStock

Los requisitos que debe tener en cuenta

Además de estar afiliado a la caja de compensación familiar como cotizante en el caso de una vivienda rural, la persona que aplique debe ser trabajador rural o alguna persona del grupo familiar.



Se debe postular a todos los integrantes del grupo familiar que comparten el mismo espacio habitacional.



Los ingresos familiares deben ser iguales o inferiores a los 4 salarios mínimos legales vigente, es decir 5′200.000 pesos para el 2024



Los integrantes del grupo familiar no deben tener propiedades o ser propietarios de más de un lote diferente al inscrito.



Ningún integrante del hogar puede haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda de orden nacional.



El lote también debe encontrarse en un lugar legalizado y estar habilitado para construcción de vivienda. No presentar ningún riesgo ni estar en zona de preservación natural.



El predio debe ser de propiedad del trabajador afiliado o de alguien del grupo familiar postulante al subsidio y tener los documentos de titularidad.

​

Se debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos (agua y luz) También de la licencia de construcción, ya que este documento será necesario para la postulación y ejecución de la obra.



En el casi de un lote rural, no debe formar parte de parcelaciones destinadas a vivienda campestre o condominios vacacionales.

