La Secretaría Distrital de Hábitat ofrece ayudas económicas en la última Feria de Vivienda del 2023, las inscripciones se cierran el próximo 18 de septiembre y el evento se realizará del 5 al 8 de octubre, aunque hay varios requisitos y los beneficios para aplicar a este programa.

De acuerdo con el anuncio de la entidad, en el evento se dispondrá de 1,861 inmuebles de interés social, cuyo precio promedio está entre los 121 millones y los 210 millones de pesos.



Los subsidios son montos desde 10 hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes que serán aplicables al pago de la cuota inicial.



El evento se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Para inscribirse puede hacerlo mediante la página web de la Secretaría y los cupos estarán disponibles hasta el próximo 18 de septiembre.



Para adquirir el inmueble de su gusto, los beneficiarios podrán aplicarlo al pago de la cuota inicial.

Los requisitos para el subsidio

-El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.



- La sumatoria de los ingresos del hogar no deben superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($4’640.000).



- Ningún miembro del hogar puede ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.



- No puede haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.



- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



- Tener un cierre financiero; es decir, debe acreditar que puede completar el precio total de la vivienda nueva sumando subsidios, recursos propios y crédito hipotecario (Las constructoras validarán este requisito durante el proceso).

Así se puede inscribir para participar en la feria

En la página Web de la Secretaría de Hábitat: www.habitatbogota.gov.co.

Debe dar clic en ‘Iniciar Registro’, verifique que cumple con cada una de las condiciones y una vez termine le aparecerá un botón que diga ‘Aceptar y Continuar’.



Posteriormente puede autorizar los términos y condiciones, diligenciar su tipo y número de documento, valide, siga las instrucciones y diligencie los datos que allí le soliciten.

