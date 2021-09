Abecé para renovar su licencia de conducción, si está próxima  caducar

Un nuevo llamado a los ciudadanos que cuenten con licencia de conducción para que hagan su renovación oportuna y evitar así congestiones, retrasos y sanciones, hizo el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para ello recomendaron verificar si dicho documento está a punto de vencerse, especialmente si es de servicio particular, que no tenga su fecha de vencimiento o que esta sea el día 10 de enero de 2022.



Para obtener el nuevo documento la persona no debe volver a hacer el curso de conducción, pero sí tendrá que realizarse nuevamente el examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir. Este deberá ser expedido por Centros de Reconocimiento de Conductores avalados por el Ministerio de Transporte, indicaron las entidades.



Para ello elaboraron un abecé con el que buscan orientar a las personas que requieran hacer el cambio o la renovación de su licencia de conducción.

¿Cada cuánto tengo que renovar la licencia de conducción?



A través de la Ley 769 de 2002, Art 22 Modificado por el Art 197 del Decreto 019 de

2012, se estableció que para los conductores de vehículos de servicio particular, el

trámite debe hacerse cada diez (10) años, si la persona tiene menos de 60 años. Si el

ciudadano tiene entre 60 y 80 años, el proceso debe realizarse cada cinco (5) años, y

para los mayores de 80 años la renovación debe hacerse anualmente. En el caso de

la licencia para servicio público, la renovación es cada tres (3) años.



¿Hay límite de edad para renovar la licencia de conducción?



No. Siempre y cuando se haga en los periodos establecidos en la Ley 769 de 2002.



¿Dónde puedo consultar la fecha de vencimiento de mi licencia de

conducción?



Para las licencias de conducción expedidas con posterioridad al 2010, se puede

consultar su vencimiento en el documento o a través del sistema del Registro

Único Nacional de Tránsito RUNT, ingresando a

www.runt.com.co/ciudadano/consulta-documento



¿Dónde se realiza el trámite de renovación de licencias de conducción?



Este proceso debe hacerse personalmente ante los organismos de tránsito de cada

ciudad o municipio. No requiere intermediarios.



¿Cuáles son los requisitos para renovar mi licencia de conducción?



1. ​Contar con el documento de identidad original.



2. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y agendar una

cita para realizarse los exámenes físico-mental y de coordinación motriz para

conducir.



3. No contar con comparendos de tránsito, lo cual puede validar en la plataforma

virtual SIMIT.



4. Pagar el valor de los exámenes.



5. Al momento de cumplir la cita debe llevar consigo el documento de identidad

original y contar con mínimo una (1) hora de disponibilidad.



6. Al terminar este proceso la información quedará cargada automáticamente en

la plataforma RUNT.



¿Para los exámenes físico-mentales requiero alguna preparación previa?



No. Simplemente acercarse en la fecha estipulada con su documento de identidad.

No debe asistir en estado de embriaguez o con síntomas y/o sospecha de COVID-19.



¿Qué costo tiene la renovación de la licencia?

El valor del trámite varía en cada organismo de tránsito; de acuerdo con lo

estipuladoen la ley 1005 de 2006 son las Asambleas Departamentales, Consejos

Municipales o Distritales, quienes fijan el sistema y método para determinar las

tarifas por los derechos de transito que realizan los organismos de transito ante el

RUNT.



Si no puedo cumplir la cita en el Centro de Reconocimiento de Conductores

o en el organismo de tránsito ¿pueden multarme?



No. Simplemente debe volver a agendar la cita de acuerdo con la disponibilidad que

el Centro de Reconocimiento de Conductores (en el caso de los exámenes) y el

organismo de tránsito tengan.





¿El trámite de renovación de licencia de conducción es virtual o presencial?



Presencial. Para ambos procesos: exámenes médicos y renovación ante el organismo

de tránsito. Debe programar cita previamente y al momento de cumplirla acatar

todos los protocolos de bioseguridad.



¿Me pueden multar si no he renovado la licencia de conducción?



Puede ser multado siempre y cuando conduzca un vehículo sin llevar consigo la

licencia de conducción, se encuentre vencida, la presente adulterada o ajena y por no

haberla obtenido en ningún momento.



Si observo alguna irregularidad en el Centro de Reconocimiento de

Conductores o en el organismo de tránsito donde hago mi trámite,

¿dónde puedo denunciarla?



Ante la Superintendencia de Transporte, ingresando a www.supertransporte.gov.co



¿Si soy ciudadano extranjero y me encuentro en Colombia en calidad de

turista o en tránsito, puedo conducir un vehículo en territorio colombiano,

con mi licencia de origen?



Las licencias de conducción, expedidas en otro país, que se encuentren vigentes y

que sean utilizadas por turistas o personas en tránsito en el territorio nacional, serán

válidas y admitidas para conducir en Colombia durante la permanencia autorizada a

su titular, conforme con las disposiciones internacionales sobre la materia. Art. 25

Ley 769 de 2002.

Si transcurrido el periodo, que son 6 meses, el extranjero prolonga su permanencia,

deberá solicitar su licencia de conducción bajo la modalidad de primera vez,

cumpliendo los requisitos señalados por las normas vigentes, en este caso el Art. 196

del Decreto 019 de 2012.