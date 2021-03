El paso a paso para renovar su licencia de conducción

Hasta el 31 de diciembre de 2020 había 12.761.354 licencias de conducción activas en el país, según cifras del Registro único Nacional de Tránsito (Runt). Además, en el 2020 se expidieron más de 510 mil licencias de conducción por primera vez y se renovaron más de 501 mil licencias.



Hay varias personas que deben renovar su licencia antes de enero de 2022. Hay otras, en cambio, que ya debieron renovarla en más de una ocasión, dependiendo de su edad y el tipo de vehículo que conduce. Le explicamos si usted debe renovar, cómo verificar si está registrado en el Runt y cuál es el proceso que debe seguir.

Desde 2012, y luego de que se reformara el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), las licencias de conducción en Colombia tienen cierta vigencia. Antes, el documento se tramitaba por una sola vez y era válido para toda la vida.



La norma vigente especifica que las licencias de conducción para servicio particular tienen vigencia de diez años para personas menores de 60 años; y para servicio público, de 3 años. Si se es mayor de 60 años, la vigencia será de 5 años para servicio particular y de un año para servicio público. Para mayores de 80 años, la licencia debe renovarse cada año.



(Le recomendamos: Nuevo modelo para no tener pico y placa en Bogotá empezaría en abril).



No obstante, en 2012 fue expedida la Ley Antitrámites (Decreto 19 de 2012), la cual le dio una vigencia automática de 10 años a las licencias de servicio particular que había hasta el momento. Ese tiempo se contaba a partir de enero de 2012.



Es decir que si usted es menor de 60 años y tiene una licencia para vehículo particular (categoría B1) que fue expedida antes de esa fecha, aún está vigente. De todas maneras, es mejor que se vaya preparando para realizar este trámite, pues la vigencia solo va hasta el 2022.



Para mayor claridad, en febrero de 2012 el Ministerio de Transporte expidió un documento que ejemplificaba la situación de las personas de acuerdo con la edad:

El Ministerio de Transporte expidió un documento para aclarar cómo funcionaría la renovación de las licencias de conducción a partir de 2012 de acuerdo con la edad de la persona. Foto: Ministerio de Transporte

Proceso para la renovación de la licencia

En primer lugar, verifique que esté inscrito en el Runt. Esto lo puede hacer en el siguiente enlace: https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona



En esta página web debe seleccionar su tipo de documento y digitar el número. Si usted está inscrito, sus datos se desplegarán en pantalla. Además, aparecerá la fecha de inscripción y en qué estado se encuentra usted.



Un poco más abajo encontrará un menú desplegable llamado “Licencia(s) de conducción”. Al darle clic podrá conocer cuándo fue expedida y si está activa o inactiva. Incluso, si presiona en “Ver detalle” podrá conocer de qué categoría es su licencia.



(Le puede interesar: ¿Qué debo hacer si roban dinero de mi cuenta y el banco no responde?).



Sin embargo, si al digitar su número de documento el resultado de la consulta es “No se ha encontrado información asociada al ciudadano”, quiere decir que no está inscrito y debe hacerlo.



“En este último caso, para inscribirse ante el Runt debe dirigirse personalmente a un Organismo de Tránsito o Dirección Territorial del Ministerio de Transporte. Allí podrá realizar también la actualización de datos de notificación”, informa la entidad en su página web.



En segundo lugar, usted está habilitado para renovar su licencia solo si no tiene pendiente el pago de multas e infracciones o cualquier otra violación a las normas de tránsito vigentes en el territorio nacional. Esta información la puede verificar en la misma página de "Consulta Personas" del Runt en la pestaña de “Multas e Infracciones” o en la página web del Simit: https://consulta2.simit.org.co/Simit/



Ahora bien, si ya sabe que está a paz y salvo con pagos de infracciones y que está inscrito en el Runt, debe realizar los exámenes médicos habituales en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), los cuales están habilitados por el Ministerio de Transporte.



(Lea además: Así puede tramitar por internet la salida de su carro de los patios)



Para este paso, es recomendable consultar por internet cuál es el CRC más cercano y comunicarse con la entidad para que le explique cuánto y cómo pagar el valor del examen, ya que en algunos casos es necesario hacerlo incluso antes de agendar una cita. El propósito de estos exámenes es validar que la persona tiene las condiciones físicas y mentales para continuar conduciendo.



No olvide que en la página del Runt puede verificar si dicho CRC está registrado ante la entidad: http://www.runt.com.co/directorio-de-actores?page=160



Una vez el CRC cargue el certificado médico en la página del Runt, usted tendrá que presentarse a un organismo de tránsito o, para el caso de Bogotá, a uno de los puntos de atención de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) autorizados por el Ministerio de Transporte.



Nuevamente, se sugiere consultar por internet o comuncarse telefónicamente con el Organismo de Tránsito para saber si allí puede hacer el trámite y si debe agendar una cita antes de dirigirse al lugar.



Es indispensable que lleve a la cita su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte vigente o contraseña certificada (en el caso de extranjeros). En la cita se le tomará la foto para su nuevo documento. También deberá pagar los derechos del trámite. En el caso de Bogotá, la renovación de la licencia de conducción tiene los siguientes costos, según la página web del Distrito:



- $85.900 para la renovación de licencia de conducción de vehículos

- $145.500 para la renovación de licencia de conducción de motocicletas.Con el pago hecho y todos los requisitos cumplidos, usted recibirá su nuevo documento ese mismo día.

En resumen...

Estos son los cuatro pasos que usted debe seguir:



1. Revisar si está inscrito en el Runt.

2. Comprobar que está a paz y salvo con respecto a multas e infracciones.

3. Practicarse exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

4. Dirigirse a un organismo de tránsito habilitado para renovar la licencia de conducción.



En los dos últimos pasos, usted deberá pagar los costos correspondientes del examen y de los derechos del trámite ante las entidades bancarias que le informen.



(Lea también: Así puede recuperar su bici robada gracias al registro de bicicletas)



Y este es el tiempo de vigencia de la licencia de conducción según el tipo de vehículo y la edad de la persona:



Para vehículo particular

- Menor de 60 años: 10 años.

- Mayor de 60 y menor de 80 años: 5 años.

- Mayor de 80 años: 1 año.



Para vehículo de servicio público

- Menor de 60 años: 3 años.

- Mayor de 60 y menor de 80 años: 1 año.

- Mayor de 80 años: 1 año.



Finalmente, le recordamos que para el 2021 la multa por conducir con una licencia suspendida o cancelada es de $238.080. Además, una licencia de conducción adulterada dará lugar a la inmovilización del vehículo y una sanción de $438.900.

Más noticias para usted:

EL TIEMPO