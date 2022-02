El pasaporte es el documento que identifica a los colombianos en el exterior. Incluso, es necesario tenerlo para salir del país e ingresar a algún otro destino.



Aquí le contamos los pasos que debe hacer para solicitarlo y el valor para este año 2022.



¿Cuál es el trámite para solicitar este documento?

Debe diligenciar la solicitud por medio electrónico para agilizar el trámite en la oficina expedidora.



Debe solicitar su cita a través del siguiente enlace: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml



Recuerde que el día de la cita debe acercarse personalmente en la oficina que seleccionó y presentar los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma. No es necesario llevar fotos. Debe:



• Presentar original de la cédula de ciudadanía vigente, en formato válido, o:

a) Contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia del registro civil de nacimiento expedido por el Notario, Registrador o Cónsul;

b) Contraseña expedida por solicitud de duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil la cual debe estar acompañada de la consulta en línea del certificado de vigencia de la cédula adelantada por la oficina expedidora a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No se aceptará contraseña por solicitud de rectificación de cédula de ciudadanía



• Presentar pasaporte anterior, si lo tiene.

• En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el solicitante solo deberá informar a la oficina expedidora dicha situación, bajo la gravedad de juramento.



Cuando la cédula de ciudadanía se obtuvo de manera extemporánea, es decir varios años después de alcanzar la mayoría de edad, 18 años, se deberán presentar los Registros civiles de nacimiento y/o defunción colombianos necesarios, que permitan acreditar la forma en que se adquirió la nacionalidad colombiana, según artículo 96 de la Constitución Política. La Oficina expedidora de pasaportes estudiará la documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución 6888 del 26 de noviembre de 2021.



Cuando no pueda presentar su cédula para solicitud del pasaporte, es obligatorio llevar la contraseña original y en físico.



El pasaporte tiene un costo de 172.000 pesos, si es regular y de 262.000 pesos si es ejecutivo. Foto: iStock

Lugares de expedición en Bogotá

Ubicación:

GIT de Pasaportes Sede Norte: Avenida 19 No. 98-03, Edificio Torre 100.

GIT de Pasaportes Calle 53: Calle 53 No 10-60/46, Piso 2.

GIT de Pasaportes Sede Centro Calle 9 No 5-74.



Horario de Atención:

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. jornada continua.

Cita obligatoria para solicitud y entrega de pasaportes en Bogotá.

Calle 53, Sede Norte y Sede Centro ingresando al siguiente enlace:https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml

Costo del trámite

El pasaporte tiene un costo de 172.000 pesos, si es regular y de 262.000 pesos si es ejecutivo. La diferencia entre los dos tipos de pasaporte radica en que el ordinario tiene 32 páginas y el ejecutivo cuenta con 48. En ambos casos el documento tiene una vigencia 10 años.



El pago se debe realizar el mismo día que se genera la referencia de pago.





