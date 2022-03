Un propietario hace un llamado urgente para tratar el tema de los conflictos que se presentan por la ocupación de parqueaderos e invasión de espacios. Expone que “ La Ley 675, no lo prevé (y no se podía anticipar a los conflictos por estas causas). Tampoco encuentro en las diferentes páginas de PH información al respecto ni normativa alguna que prevea en los reglamentos de convivencia, o en los mismos reglamentos de las PH, elementos legales para ayudar a resolver el conflicto:



"Por la proliferación de vehículos de alta gama, (camionetas, vehículos de amplias dimensiones, etc.), sucede, muy a menudo, que exista en las propiedades horizontales un 'mal' parqueo, (partiendo de la buena fe).

"Por las dimensiones de los vehículos, o por el diseño arquitectónico de los parqueaderos y la posición de las estructuras (columnas), se genera estrechez' en el aparcadero y existe invasión de los espacios, situación que genera continuos conflictos entre los copropietarios.



"El dilema, sobre todo con arrendatarios de los espacios en los parqueaderos, es cómo proteger la cohabitación de quienes utilizan los espacios para aparcar; cómo resolver los conflictos por invasión del espacio, y/o cómo encontrar con los mecanismos alternativos de solución de conflictos o con la jurisprudencia formas de manejar estos eventos."



Respuesta



El número de estacionamientos, así como las dimensiones de estos y de las zonas de maniobra, la existencia y ubicación de espacios especiales para personas con movilidad reducida y los parqueaderos de visitantes, están determinados en los planos arquitectónicos y de propiedad horizontal de cada edificio y en la licencia de construcción, cuadro de áreas y en los reglamentos de propiedad horizontal, de acuerdo con las exigencias de las normas urbanísticas pertinentes.



De tal manera que los propietarios, residentes y ocupantes, deben utilizar solo el espacio que les pertenece o les fue asignado, respetando el área de estacionamiento y circulación de sus vecinos.



Los problemas que se generan a diario por la utilización de los estacionamientos son a veces muy graves, al afectar en ocasiones, los derechos de las personas a salir de sus espacios de parqueo por una emergencia médica o cualquier otra de índole personal, por trabajo y diferentes circunstancias relacionadas con los derechos fundamentales de las personas, como los de la vida y la salud.



Estas situaciones pueden además alterar la tranquilidad y la seguridad y la sana convivencia.



Partiendo del análisis de los citados documentos, es posible acudir a los mecanismos de solución de conflictos y, si es el caso, aplicar las sanciones a quienes infrinjan el reglamento en este sentido. De igual forma, tanto el administrador como cualquier residente o usuario pueden instaurar las acciones policivas, bien por incumplimiento de las normas urbanísticas o por perturbación al uso y goce de las unidades privadas y /o de los bienes comunes.



Al parquear un vehículo en un sitio no adecuado e incluso al adquirirlo, se deben tener en cuenta las condiciones y características del parqueadero que le corresponde y el respeto de las normas, del reglamento y de los derechos de los demás.



El tema es de fondo y de gran trascendencia, si tenemos en cuenta además que se relaciona con la ocurrencia de siniestros y eventos de fuerza mayor o caso fortuito.



Por otra parte, si la situación es permanente, se podrían establecer las causales y necesidad de instaurar la acción de tutela.



La administración debe hacer cumplir las normas e informar al consejo y a la asamblea de estas situaciones que no solo se relacionan con los propietarios sino con el incumplimiento del reglamento. En realidad, sí existen normas que regulan este aspecto de la utilización indebida de estos espacios.

Consultas

