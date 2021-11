¿Tiene dudas sobre derechos en estacionamientos comunes de uso exclusivo?

El propietario de un apartamento perteneciente a un conjunto residencial de Engativá comenta que compró a la constructora su unidad privada con un parqueadero común de uso exclusivo ya que en el reglamento original sometido inicialmente a la ley 16 del 1985, en el año 1996 se determinaron con este carácter varios parqueaderos, advirtiendo que la asignación a cada apartamento se haría en la primera escritura de compraventa.



Varios miembros del consejo de administración han alegado durante años que como él no tiene folio de matrícula inmobiliaria ni actualmente aparece en su escritura “los parqueaderos tienen la condición de bienes comunes y ya se perdió este derecho sobre los mismos desde la segunda venta de los apartamentos, por lo cual la copropiedad puede disponer de estos.



Los propietarios actuales, usuarios exclusivos de los parqueaderos, han manifestado su inconformidad pues consideran que “hay una mala interpretación de la ley pues para el consejo cada vez que se venda un apartamento se pierde el derecho inicial sobre la respectiva zona de parqueo".



"Con la ley 16 del 85, cuando le compramos a la constructora en el año 1996, esta ley dice que los bienes comunes no tienen folio de matrícula inmobiliaria y sí generan derechos adquiridos y les dieron el derecho de uso exclusivo también".



La pregunta es: “¿Se puede anexar en la escritura del nuevo comprador el parqueadero de uso exclusivo en la notaría, ya que este no se puede vender o negociar?”.

¿Hay derechos adquiridos?

Respuesta



En primer término, es necesario tener en cuenta que estos actos se otorgaron bajo la vigencia de una Ley anterior a la Ley 675 de 2001. Esta última reguló legalmente, por primera vez, los bienes comunes de uso exclusivo y, con referencia a los parqueaderos comunes, dispone que pueden ser objeto de asignación al uso exclusivo de cada uno de los propietarios de bienes privados de manera equitativa, siempre y cuando esta asignación no contraríe las normas urbanísticas y de construcción.



No obstante, independientemente de lo que señale la actual legislación que rige en lo pertinente para los reglamentos nuevos constituidos a partir de la vigencia de la Ley 675 de 2001, en el caso de la consulta, lo que es importante tener en cuenta es que puede tratarse de derechos adquiridos con justo título que, de acuerdo con la Constitución Política, deben ser respetados.



A esto se añade que la Corte Constitucional también se refirió al tema de los derechos adquiridos bajo las anteriores normas de propiedad horizontal (Sentencia C-488 y C-738 de 2002).

El reglamento frente a los cambios de ley

Es necesario analizar el reglamento de propiedad horizontal original, que, aunque reformado para acogerse a la nueva Ley, no puede desconocer derechos de los propietarios. En consecuencia, ni el consejo de administración ni la asamblea de propietarios pueden cuestionar o suprimir estos derechos.



Aunque considero que cuando se transfiere la propiedad del apartamento por segunda y más veces, se incluyen los derechos sobre los bienes comunes de uso exclusivo, pues no es una condición que ostenta una persona determinada, sino el que tenga la calidad de ser titular del derecho de dominio de determinada unidad privada.



Le sugiero que antes de proceder a la venta del apartamento, con el derecho al garaje, contrate con un abogado el estudio de todos los antecedentes o actos en los que se originan estos derechos y resuelva este conflicto con los órganos de administración.



Adicionalmente, ni antes ni en la actual legislación, los bienes comunes tienen folio de matrícula inmobiliaria individual. Tampoco pueden venderse de manera independiente, pero sí es posible transferir derechos de uso y goce exclusivos junto con la respectiva unidad privada.



Finalmente, podrá ejercer las acciones policivas y judiciales pertinentes en caso de que sea vulnerados sus derechos. Este conflicto, al igual que los demás que surjan, se podrán resolver por un Centro de Arbitraje y Conciliación sin perjuicio de la competencia que corresponde a las autoridades jurisdiccionales , quienes definirán los derechos que correspondan a cada uno.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa