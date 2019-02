¿Ya le pagaron sus cesantías? Sepa en qué puede gastarlas

Además del pago de los intereses de las cesantías, que suele hacerse en enero, a más tardar el 14 de febrero del 2018 a medianoche, los empleadores debieron consignar las cesantías de sus trabajadores del año anterior, sin importar el tipo de contrato.



Por eso, tenga en cuenta el dinero que le debe llegar y en qué lo puede utilizar.

1. ¿Cuánto le consignan?

En su fondo de cesantías le deben abonar el último sueldo mensual devengado. Si tiene salario variable, se calcula con un promedio.

2.¿En qué las puede usar?

Desempleo. El fin principal de este ahorro es que le ayude mientras está cesante. En el 2018, de los 5,5 billones de pesos retirados, 1,8 billones fueron por esta causa, según Asofondos.



Compra de vivienda. Las cesantías sirven como ayuda para compra de vivienda nueva o usada. Para ello los trabajadores retiraron 1,6 billones de pesos en el 2018.



Educación. También las puede usar para cubrir su estudio universitario o el de sus hijos. En el 2018 los retiros para este propósito fueron 540.000 millones de pesos.



Mejorar vivienda. El 24 por ciento de los trabajadores retiró sus cesantías en el 2018 para este objetivo (1,34 billones de pesos).



Importante: Si su empleador no paga a tiempo las cesantías, puede ser sancionado con un día de salario por cada día de atraso.



Con base en los puntos mencionados anteriormente es recomendable hacer un autoanálisis con respecto al tema. Si usted es de las personas que retira las cesantías todos los años, pregúntese si siempre hace buen uso de estos recursos. ¿Pierde el empleo de manera anual?, ¿remodela la casa todos los años? o ¿estudia año a año? Sea consciente del buen destino de sus cesantías y nunca las utilice para otras cosas, por ejemplo pagar deudas adquiridas a final del año.

Uno de los beneficios del ahorro acumulado en las cesantías, por ejemplo en el mencionado caso de que quede sin empleo, aparte de permitirle mantener sus gastos durante unos meses, es que podrá estar al día en las centrales de riesgo y no perder la buena reputación que tiene ante estas.



No sobra recordar que los que cuentan con salario integral o son independiente no tienen derecho a cesantías, por lo tanto se recomienda crear un fondo de reserva por si pierden el trabajo o no tienen contratos. Destine un porcentaje de los ingresos mensuales (por ejemplo 8 por ciento) o de los contratos, para alimentar este fondo y solo disponga de estos recursos en caso de una eventualidad laboral.



En el caso de las empresas es útil realizar una planeación financiera desde ya e intentar no recurrir a préstamos para el pago de las cesantías. Para lograr este objetivo una buena alternativa es provisionar mes a mes en caja el valor total de las cesantías (alrededor del 8 por ciento del valor de la nómina mensual).



