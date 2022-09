El programa de Ingreso Solidario otorga 190.000 pesos cada mes, un monto que se acumulará para pagarse cada dos meses y fue creado debido a la pandemia de covid-19 en 2020.



Para el mes de septiembre más de 4 millones de colombianos comenzarán a recibir una nueva ronda de este subsidio. Los elegidos son familias con escasos recursos económicos, las cuales son identificadas con base a los datos del Sisbén.



Además, estas familias no reciben otros beneficios sociales, como por ejemplo Familias en Acción o Jóvenes en Acción.

¿Cómo saber quién es beneficiario del Ingreso solidario?

Los interesados en saber si tienen acceso al Ingreso solidario solo deben registrarse en la página del Departamento de Prosperidad Social en su página web a la que pueden acceder por este enlace: ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co

Debe colocar su cédula en la página del banco. Foto: IStock

Al ingresar, en la parte superior derecha de la pantalla encontrará un botón para consultar el estado en el programa con el número de su cédula. Luego, debe diligenciar el formulario con sus datos para que el sistema arroje si es beneficiario o no.



En caso de que sí lo sea, el dinero se deposita en una cuenta de ahorro que esté vinculada a su número de documento. Si no tiene una, por mensaje de texto se le informará cuál es el proceso para abrir una billetera desde un dispositivo móvil y acceder a este beneficio.



Cabe resaltar que debido a que la lista de beneficiarios depende de los datos del Estado en el Sisbén, no es necesario realizar ninguna inscripción.

