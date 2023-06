En Colombia, el mes de junio ha sido tradicionalmente conocido por ser el momento en el que los empleados reciben el pago de la prima de servicios.



Esta bonificación especial es un derecho laboral que busca reconocer y recompensar el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores en el desempeño de sus labores.



.

La historia de la prima de servicios en Colombia se remonta a muchos años atrás, cuando se estableció como una medida para garantizar la estabilidad económica de los empleados.



A través del tiempo, se ha convertido en un beneficio fundamental en las relaciones laborales del país.

La prima ha experimentado una evolución jurídica que ha buscado garantizar la igualdad y la protección de los derechos de los trabajadores. Foto: iStock

¿Cómo surgió?

La primera referencia de la Corte Constitucional sobre la prima de servicios se encuentra en la sentencia C-051 de 1995.



En esta decisión, la Corte declaró inconstitucional el apartado que confería al Gobierno Nacional la facultad de clasificar a los "patrones", refiriéndose a los jefes, para determinar la proporción o cuantía de las prestaciones.



La Corte consideró que esta diferencia de trato entre grupos de trabajadores era discriminatoria y que no era justificable otorgar ventajas a algunos empleadores en perjuicio de ciertos trabajadores.

.

Cambios en el tiempo

En el contexto colombiano, la historia del pago de esta prestación en el mes de junio ha experimentado una evolución jurídica que ha buscado garantizar la igualdad y la protección de los derechos de los trabajadores. Estas son algunas de las sentencias que se han presentado a lo largo de los años:



Sentencia C-083 de 1996: La Corte Constitucional sostuvo que el principio de igualdad no es matemático y que el legislador puede introducir distinciones siempre y cuando no sean irrazonables, arbitrarias o restrinjan desproporcionadamente los derechos de un grupo.



Sentencia C-710 de 1996: La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que la prima de servicios no constituye un factor salarial.



Se argumentó que la prima busca brindar una participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y reemplazar antiguas formas de compensación.



Sentencia C-034 de 2003: La Corte examinó la exclusión de los trabajadores despedidos con justa causa del pago de la prima de servicios.



Se determinó que esta exclusión violaba los principios de proporcionalidad y razonabilidad, por lo que se consideró inconstitucional.



Sentencia T-158 de 2011: La Corte abordó el tema de la prima de servicios en el sector salud. Se reconoció el derecho fundamental de los trabajadores de la salud a recibir la prima de servicios y se ordenó el pago retroactivo de las primas no reconocidas en el pasado.



Se argumentó que la exclusión de la prima para los trabajadores del sector salud vulneraba el derecho a la igualdad y el derecho al mínimo vital.

La prima hoy en día

La Corte ha seguido desarrollando y refinando su jurisprudencia sobre este tema, con el objetivo de garantizar el reconocimiento y protección de este derecho laboral fundamental.



El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a recibir la prima de servicios, la cual equivale a treinta días de salario por cada año trabajado.



Este pago se realiza en dos partes: la mitad se entregará máximo el 30 de junio y la otra mitad se pagará a más tardar durante los primeros veinte días de diciembre.



La prima de servicios se reconoce considerando el período trabajado, ya sea por todo el semestre o proporcionalmente al tiempo laborado.



Uno de los cambios más valorados fue consignado en la Ley 1788 de 2016, que tuvo como propósito asegurar el acceso universal al pago de la prima de servicios.



Esta incluyó a los trabajadores domésticos, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o empleados de fincas en Colombia.



En un principio se encontraban excluidos, ya que según la Corte estas exclusiones eran contrarias a la igualdad y al principio de solidaridad social, y afirmó que si el Estado quería estimular ciertas actividades, debía hacerlo a su costo y no a expensas de los trabajadores.

.

¿Por qué es importante la prima?

Para los expertos, la prima de servicios es especialmente significativa para los trabajadores, ya que les brinda la oportunidad de disponer de un ingreso adicional para cubrir sus necesidades, realizar inversiones o disfrutar de un merecido descanso.



Además, este pago contribuye al impulso de la economía nacional, ya que genera un aumento en el consumo y dinamiza el mercado.



Estas normativas del Código Sustantivo del Trabajo buscan asegurar que los empleados reciban esta bonificación de manera justa y en los plazos establecidos.

Video: Si no he cumplido el año de trabajo en una empresa, ¿tengo derecho a prima?

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

