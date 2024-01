Pilas, beneficiario de Renta Ciudadana: alertan por este tipo de mensajes para robarlo

La cuenta oficial de X (antes Twitter) de Propensidad Social, recientemente, hizo una denuncia en la que advierte a los ciudadanos de Colombia que no se dejen engañar por páginas falsas o correos que están usando el nombre de los programas de Prosperidad Social.



Por medio de X, Prosperidad Social publicó una imagen, la cual corresponde a un comunicado supuestamente del programa de Renta Ciudadana que señalan como falso.



Allí, se le indica a las personas que han sido seleccionadas para ser beneficiarias del Ingreso solidario por parte de Prosperidad Social. Además, el comunicado dice que este ingreso les llegará por 640 mil pesos.



¡Pilas! No te dejes engañar por páginas falsas o correos que buscan estafar a los ciudadanos usando el nombre de los programas de @ProsperidadCol.

Recuerda que las únicas páginas o correos oficiales son los terminados en .GOV.CO

¡No entregues tus datos a terceros! pic.twitter.com/noSZnCyoeb — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 29, 2023

En el mensaje engañoso, señalan que 3 millones de hogares son beneficiarios de esta ayuda por parte del Gobierno Nacional y recibirán un mensaje por medio de correo electrónico con más información y hasta prometen que llegará un mensaje con código de confirmación.



Recomiendan a los ciudadanos desconfiar de este tipo de mensajes y no dejarse llevar por las sumas de dinero que ofrecen en los mismos. También, revise a qué tipo de vínculos le piden acceder; si no son páginas seguras, mejor no ingrese ni brinde sus datos.



"Recuerde que las únicas páginas o correos oficiales son los terminados en .GOV.CO", señalaron desde Prosperidad Social.



Por otro lado, tenga en cuenta la Renta Ciudadana, "priorizará a hogares en pobreza extrema, población con discapacidad que requiera un cuidador permanente, así como también a hogares en pobreza extrema con alta carga de cuidado como madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años", según Prosperidad Social.

#RentaCiudadana priorizará a hogares en pobreza extrema con población con discapacidad que requiera un cuidador permanente, así como también a hogares en pobreza extrema con alta carga de cuidado como madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años. pic.twitter.com/Vu3WCZ1rlz — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 16, 2023

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

