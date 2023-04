Los cupones de descuento se han convertido en una herramienta popular para ahorrar dinero al comprar productos o servicios.



A medida que el comercio electrónico ha ganado terreno han aumentado su popularidad, lo que ha llevado a un incremento en el número de sitios web y aplicaciones móviles que los ofrecen.

Se pueden ofrecer descuentos en el precio de compra, un porcentaje en el total de la compra o incluso la posibilidad de obtener un producto o servicio gratis al comprar otro.



Al usar un cupón, los consumidores pueden comprar los productos o servicios que necesitan a un precio reducido, lo que les permite maximizar su presupuesto.

Si necesita ahorrar dinero esta podría ser una excelente forma de hacerlo.

Algunas formas de ganar cupones de descuento

Una de las formas más efectivas de conseguir cupones es a través de la suscripción a boletines electrónicos de tiendas en línea.



Muchas tiendas envían códigos de descuento y ofertas exclusivas a sus suscriptores por este medio como una forma de fidelización. Además, seguir a marcas y tiendas en las redes sociales también es una forma efectiva de encontrar cupones y promociones.



Si no está suscrito a boletines electrónicos o no tiene una cuenta en las redes sociales, no se preocupe, hay muchos sitios web que recopilan códigos de descuento y cupones para diferentes tiendas y marcas.

Puede encontrar diversas opciones para encontrar cupones en Internet.

Otra forma de encontrar cupones de descuento es realizar una búsqueda en internet antes de hacer una compra en línea. En muchos casos, una simple búsqueda en Google puede revelar códigos y promociones disponibles para la tienda en la que está comprando.



También existen aplicaciones móviles diseñadas para ayudarlo a encontrar cupones y ofertas para tiendas en línea. Estas aplicaciones buscan automáticamente descuentos y ofertas aplicables a las compras que realiza.



Es importante tener en cuenta que siempre debe leer los términos y condiciones de los cupones y promociones para asegurarse de que sean aplicables a su compra y que estén dentro de la vigencia.

Algunas páginas donde puede conseguir cupones

Existen varias páginas web en Colombia que ofrecen cupones de descuento para diferentes productos y servicios. Cada una de estas páginas tiene su propio catálogo de ofertas y descuentos. Estas son algunas.



-'Groupon' tiene promociones para tiendas reconocidas, hoteles, clubes, restaurantes y spas.



-'Rebájalo Colombia' es ideal para conseguir descuentos en espectáculos en vivo.



-'Dafiti' se especializa en productos de vestimenta y artículos deportivos.



-'Picodi' es una plataforma web en la que las tiendas departamentales y restaurantes de comida rápida publican sus cupones de descuentos.



-'CupondeDescuento' opera en más de 20 mercados internacionales y cuenta con más de 90 tiendas que ofrecen descuentos diarios.



Todas estas páginas ofrecen una amplia variedad de opciones para que los usuarios puedan ahorrar dinero en sus compras y disfrutar de descuentos exclusivos en diferentes sectores.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

